İran'da bir grup dağcı kayboldu

İSTANBUL (AA) - İran'ın İylam eyaleti Kızılay Cemiyeti Başkan Yardımcısı Cevad Big Mahmudi, İylam kırsalında bir grup dağcının kaybolduğunu ve arama çalışmalarının sürdüğünü söyledi.
İran'ın resmi ajansı IRNA'ya konuşan Big Mahmudi, "Vijderun bölgesinde kaybolan dağcıları arama çalışması devam ediyor." dedi.
Arama çalışmalarının aralıksız sürdüğünü dile getiren Big Mahmudi, bölgeye iki arama kurtarma timinin sevk edildiğini kaydetti.
Big Mahmudi, kaybolan dağcıların kimliği ve sayısı hakkında bilgi paylaşmadı.