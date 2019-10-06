Dorukhan Toköz, dizinden sakatlandı

Beşiktaş'ın genç yeteneği Dorukhan, Alanyaspor maçında dizinden sakatlandı.

Şenol Güneş döneminde yıldızı parlayan ve milli takımın değişilmez ismi olan Dorukhan Toköz, Aytemiz Alanyaspor maçının 75. dakikasında sakatlandı. Dizindeki sıkıntı nedeniyle sedyeyle sahayı terk eden genç oyuncu, hastaneyle kaldırıldı. Dizinde kıkırdak kopması ve diz kapağı çıkığı tespit edildi. Fransa ve Arnavutluk maçı öncesi milli takım heyeti ile Beşiktaşlı teknik adamlar sakatlıktan ötürü büyük şok yaşadı..

KULÜPTEN AÇIKLAMA GELDİ



Beşiktaş'tan yapılan açıklamada "Oyuncumuzun sağ dizinde Patella ( diz kapağı) çıkığı ve bu bağlı diz kapağından kıkırdak kopması tespit edildi" denildi. 23 yaşındaki futbolcunun 6 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi