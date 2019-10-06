Gazişehir değil Başakşehir!

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Başakşehir, Crivelli'nin golleri ile Gaziantep Gazişehir deplasmanında 2-1'i Fransız golcüsü ile yakaladı.

İkinci yarıda Başakşehir golü buldu. 71. dakika Crivelli skoru 1-2 yaptı.

Süper Lig'in 7. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK, Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi. Maçtan dakikalar (İlk yarı) 13. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Visca'nın pasında altıpas üzerinde Crivelli'nin vuruşunda top ağlara gitti. 0-1 17. dakikada Güray Vural'ın Azubuike'ye yaptığı sert müdahale sonrası hakem VAR'dan gelen uyarının ardından oyuncuyu kırmızı kartla cezalandırdı. 23. dakikada Martin Skrtel'in geri pasında top kaleci Mert Günok ayağındayken, Patrick Twumasi'nin hamlesiyle meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1.

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