THY Dostluk Turnuvası'nda Eczacıbaşı şampiyon

Eczacıbaşı VitrA şampiyon

Eczacıbaşı VitrA şampiyon Eczacıbaşı VitrA Antrenörü Marco Motta, takımdaki tüm oyuncuları görme açısından turnuvanın önemli olduğunu belirterek, "İyi bir takım ruhu sergiledik. Sezon öncesi oyunumuzu daha da oturtmak için neler yapabi…