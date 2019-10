Toprak Razgatlıoğlu anlatıyor

Dünya Superbike Şampiyonası'ndaki ilk birinciliğini kazanmasının ardından Anadolu Ajansı (AA) Spor Haberleri Yayın Yönetmenliğini ziyaret eden Toprak, "1998 yılında sanırım 14. sıradan kalkıp, birinci olunmuş. Ben onun da rekorunu kırdım. 16. sıradan başlayıp birinci oldum." dedi.

Aynı pistte 2014 yılı Avrupa Superstock 600 Şampiyonası'nda da yarış kazandığını hatırlatan Toprak, şunları söyledi:

"O gün ne hissettimse, aynı şeyleri hissettim. O günden bu yana Fransa'da hiç birinci olamamıştım. 2014 ve 2019 yıllarında birincilik aldım. Direkt aklıma o geldi. Orada duygusal bir an yaşadık. Şampiyonada birinciliği çok istiyordum. Çok güzel geçti. Mutlu döndük. Haftaya Arjantin'de yarışımız var. Devamı gelecektir inşallah. 1998 yılında sanırım 14. sıradan kalkıp, birinci olunmuş. Ben onun da rekorunu kırdım. 16. sıradan başlayıp birinci oldum. Organizasyon tarihinin 800. yarışını kazandık." ifadelerini kullandı.

Superbike'de yarış kazanan ilk Türk motosikletçi oldun. Bu hafta sonu senin için nasıl geçti?

"Bu hafta benim için çok iyi başlamadı. Çünkü yağmurlu gündü. Yağmurlu günde çok güzel motor ayarlayamıyoruz. Baktığımız zaman cumartesi günümüz kuruydu. Yağmur olmayacaktı. Sıralama turu yarışında tekrar yağmur yağdı. Çabuk kuruyan bir pist de değil. Sıralamaya kuru zeminde çıkamadık. O yüzden yağmurlu zeminde en iyi onaltıncılık derecesini yaptık. Cumartesi günü moraller bozuldu. Çünkü onaltıncı olup ön taraflara gelmek çok zor. Yarıştan bir umudumuz vardı. 'Eğer pist kuru olursa tekrardan podyum yapabiliriz' düşüncemiz vardı. Yarışa başladığımızda pist kuruydu ve daha ikinci turda beşinci sıraya geldim. Son turlara doğru önümde Janothan Rea ve Michael van der Mark Vardı. Michael düşünce bana moral geldi. Çünkü birincilik daha kolay gözüktü. Son tura kadar elimden geleni yaptım. Bitime 4 viraj kala birinciliğe yükseldik. 16. sırada start alıp yarışı birinci bitirmek kolay değil. Dünya Şampiyonası, Avrupa Şampiyonası gibi değil. İlk birinciliğim olduğu için duygusal bir zaman geçirdim."

O anda kendini Kenan Sofuoğlu ile özdeşleştirebildin mi?

"Kenan ağabey 5 kez dünya şampiyonu olmuş. Bizim daha ilk birinciliğimiz. Ona ulaşmak için elimizden geleni yapıyoruz. Kenan ağabeyle konuştuğumuzda, bu sezon normalde ilk 3 veya ilk 5'te bitirme amacımız vardı. Sezona iyi başlayamadık. Yarışlar istediğimiz gibi gitmedi. İtalya İmola'dan sonra her etapta podyum gelmeye başladı. Neden olduğunu ben de bilmiyorum. Motorda bir şey değişmedi ama podyum her yarış geliyor. Anlam veremiyorum. Sezonu ilk üçte bitirme durumumuz var. Üçüncüyle aramızda 15-20 puan fark bulunuyor. Her hafta sonu 3 yarış olduğu için, hepsinden puan topluyorsunuz."

Toprak kimdir? Motosikletle nasıl tanıştın? Kenan Sofuoğlu ile yolun nerede ve nasıl kesişti?

"Ben babam sayesinde motosiklete başladım. Kendisi de motorcuydu zaten. 7 yaşımda motokrosta yarışıyordum. Sonra 11 yaşında pist şampiyonasına geçtim. O zamanlar Kenan ağabeyi duymaya başladım. Öncesinden bilmiyordum. İlk önce Almanya'daki şampiyonaya gittik ancak bir şey yapamadık. Daha sonra 250 cc. kategorisinde Rookies Kupası'na gittik. İki sene orada yarıştım ama yine bir şey yapamadık. Çünkü motor çok ufaktı. Bana göre değildi. Kenan ağabey 2014 yılında beni aldı ve Avrupa Superstock Şampiyonası 600 cc'nin son yarışına götürdü. Benim kariyerim aslında orada başladı. Orada birinci oldum. 2015 için Kawasaki ve Pucetti Racing ile orada anlaşma yaptık. 2015 yılında üst üste 5 yarış kazandım. 2016 yılında Kawasaki ile 1000 cc'de Avrupa Şampiyonası'na geçtik. İlk sene iyi değildi ama ikinci sene de ufak puanlarla ikinci olduk. Sonra Superbike'a geldik. 600 cc'de birinci olduktan sonra ben Kenan ağabeyin yarıştığı yere, Supersport'a gitmek istiyordum. Ancak Kenan ağabey bana 1000 cc. yolu çizdi Superbike Dünya Şampiyonası için. Bana, 'Ben gittim ama senin orada olmanı istiyorum.' demişti. Neden böyle bir yol çizdiğini şimdi daha iyi anlıyorum. Benim için çok daha iyi oldu. Çok iyi yerlere gidiyoruz aslında. Yolumuz çok güzel. Kariyer planlamamı Kenan ağabeyle birlikte yapıyoruz. Onun gibi olabilmek için biraz daha yolumuz var."

Motosiklet sporcularının güzü kara olması gerekiyor mu?

"Aslında motosiklet bakıldığı zaman bir zevk. Motosiklet alanlar genelde zevk için alıyorlar. Ama gençler bu zevki hız tutkusu olarak görüyorlar. Yarışa gelince ise sokak gibi değil, her yer kapalı. Bir yerinin kırılması normal. Riskli mi? Evet riskli. Her binen riski alıp biniyor. Bir kere bindiğinizde kurtulamıyorsunuz. Ben çok seviyorum. Zaten motosiklete binen herkes seviyordur. Her sporun riski var."

Pistteki Toprak ile şehir içinde araç kullanan Toprak arasındaki fark nedir? Kurallara uyar mısın?

"Şehir içinde kurallara uyuyorum. Çünkü yarışta ben tüm zevkimi alıyorum. Tüm enerjimi orada atıyorum. Şehirde bindiğim zaman da 'Motorla hız yapayım' gibi bir düşüncem yok. Hız deseniz zaten en iyisini yarışlarda yapıyoruz. Benim üç tekerli bir motorum var. Arada ona biniyorum. Bayağı da dikkat çekiyor. Keyif alarak onu sürüyorum. Polisten ceza yedim ancak arabayla. Motosikletle ceza yemedim."

Motosiklet hayatına ne kattı?

"Motosiklet babamdan dolayı benim hayatımda vardı. Arada düşünüyorum, 'Hayatımda motor olmasa ne yapardım.' diye. Yapacak bir şey bulamıyorum. Şu an motosiklet benim işim. 22 yaşındayım. Yapabildiğim kadar bu sporu yapmak istiyorum. 10 yıldan fazla bu işi yapmayı istiyorum."

Toprak, aşağıdaki kelimeler senin için ne ifade ediyor?

"Motosiklet: Tutku.

Hız: Bence gereksiz.

Yarışmak: Hayatın bir parçası.

Adrenalin: Olmazsa olmaz.

Damalı bayrak: Her şeyin bittiği yer.

Trafik yoğunluğu: Bunaltıcı."

Yarış sonrasında kilo kaybı yaşıyor musun?

"Her yarışta 1-1,5 kilo veriyorum. Tayland çok sıcak. Düzlükte giderken sıcak vuruyor. Bayağı bir kilo veriyorsun. Bir yandan da çok yoruluyorsun. Yarış bitince direkt havuza atlıyoruz. Gerçekten sıcak oluyor. Kilo kaybı çok oluyor."

Trafik güvenliği ve sürüş güvenliği için nasıl bir mesaj verirsin?

"Motosiklete bindiğimizde kask çok önemli. Elbise elbette önemli ama en önemlisi kask. Çoğu genç motosikleti aldığı gibi hız yapmanın peşinde. Trafikte motosiklete daha çok dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü arabalar motorlara karşı her zaman dikkatli olmuyor. Motosiklet sürenlerin kollanması gerekiyor. Her zaman arabanın da suçu yok. Bazen motosiklet sürücülerinin de suçu oluyor. Bu yüzden motosiklet sürücülerinin de dikkat etmesi gerekiyor."

Gelecek sezon için rakibin kim?

"Şu anda bilmiyorum ama Jonathan Rea herhalde. Bu sene başarılarımdan dolayı o. Gelecek sene şampiyonluk için yarışa çıkacağız. O yüzden tek onu görüyorum. Aramızdaki ilişki normal bir arkadaş gibi. 2015 yılından beri bize çok destek veriyor. Her podyumda onu görürüm. Tebrik etmeye gelir. Superbike'ın ilk senesinde çok yardımcı oldu. Çekişme olunca biraz değişti. Bu normal çünkü biz de hızlandık. Rakip gördüğüm tek kişi Jonathan Rea. Çok büyük konuşmak gibi olmasın. Elimizden geleni yapacağız."