Nilgün Sarıoğlu’ndan altın madalya

Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen Ritmik Cimnastik Federasyon Kupası Kocaeli’nde yapıldı.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 7 Ekim 2019 Pazartesi, 14:30
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Müsabakalara Antalyaspor adına katılan sporcular, antrenör Luidmila Sert önderliğinde madalya mücadelesi verdi. 5-6 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen organizasyona gençler kategorisinde katılan Nilgün Sarıoğlu, genel tasnifte 3’üncü olurken, ip aletinde finallerde yarıştı ve 1’inci olarak kürsünün zirvesine çıktı.

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