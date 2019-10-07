Müsabakalara Antalyaspor adına katılan sporcular, antrenör Luidmila Sert önderliğinde madalya mücadelesi verdi. 5-6 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen organizasyona gençler kategorisinde katılan Nilgün Sarıoğlu, genel tasnifte 3’üncü olurken, ip aletinde finallerde yarıştı ve 1’inci olarak kürsünün zirvesine çıktı.
Nilgün Sarıoğlu’ndan altın madalya
Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen Ritmik Cimnastik Federasyon Kupası Kocaeli’nde yapıldı.
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Yayınlanma tarihi: 7 Ekim 2019 Pazartesi, 14:30