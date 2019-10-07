Şenol Güneş :"4 maçın en önemlisi olarak Arnavutluk maçını görüyoruz, biz olumsuz bir şey düşünmüyoruz. Kazanmayı düşünüyoruz. Biz bu maçı Arnavutluk ve İzlanda maçını kendi sahamızda kazandığımız takdirde kesin gideceğimizi düşünüyoruz."

"Zor bir maç olacak, İtalya liginde fazla oyuncusu olan bir takım Arnavutluk. Hocaları orayı iyi tanıyor hücumda iyi çoğalmayı biliyorlar. Sahamızda Arnavutlukla ilgili olumsuz hava varsa onu herkesin kafasında silmesi lazım."

Alman milli takımına seçilen Suat Serdar için;

"Demek ki Suat Serdar, daha önce orası için hazırlık yaptı. Türkiye'nin ayıbı değil. Demek Türkiye'yi yan cebe koydu. Diğerleri için örnek olsun. Bu Milli Takım herkesin seveceği oynamaya geleceği bir Milli Takım olacak."

"Suat Serdar için babası ile de görüştük, olumsuz bir düşüncemiz yoktu. Suat, Türkiye için oynamaya hazırdı ve evraklarını gönderecekti. Bekliyorduk ama Alman Milli Takımı'nı seçti."