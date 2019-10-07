Türkiye şampiyonu anne













Türkiye Yelken Federasyonu'nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan ‘TYF Formula Kite Hydrofoil, Slalom ve Freestyle Türkiye Şampiyonası’ 4-6 Ekim tarihleri arasında yaklaşık 40 sporcunun katılımıyla Akçapınar’da gerçekleştirildi. Türkiye Yelken Federasyonu'nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan ‘TYF Formula Kite Hydrofoil, Slalom ve Freestyle Türkiye Şampiyonası’ 4-6 Ekim tarihleri arasında yaklaşık 40 sporcunun katılımıyla Akçapınar’da gerçekleştirildi.



Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde Doktor Öğretim Görevlisi olarak görev yapan Merve Ceylan 2007- 2014 yılları arasında 7 yıl üst üste Türkiye şampiyonu olarak Kiteboard sporunda bir ilke imza atmış, ardından spora 5 yıl ara vermişti. Bu süre içerinde 2 çocuk sahibi olan Ceylan, Temmuz ayında olimpik disiplinle ilgili olarak tekrar antrenmanlara başlayarak ve kısa süre içerisinde 3-4 yıllık tecrübeye sahip milli sporcularla arasındaki farkı kapatarak tekrar yarışmalara döndü.

Yarışmalar boyunca parkurda rakiplerine büyük fark atarak, büyük bir performans göstererek tekrar şampiyonluk kürsüsüne çıktı ve olimpik disiplinde ülkemizi temsil edecek milli sporcu olmaya hak kazandı.

2020 yılı için Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında yarışmak için hazırlıklarına devam eden Ceylan, “Kısa süre içerisinde göstermiş olduğum gelişimden çok memnunum. Ama bu yeterli değil. Kendimi daha da geliştirerek Avrupa ve Dünya şampiyonasında da kürsüye çıkmak, hatta Olimpiyatlara da hazırlanmak istiyorum” dedi.

2004 yılında Kiteboarda başlayarak ulusal ve uluslararası birçok yarışmada kürsüye çıkan Ceylan, bu sporunun ülkemizde tanınmasında öncü olan isimlerin başında geliyor.

(BT-Y)



07.10.2019 15:40:20 TSI

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