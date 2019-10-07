Wushu sporcularına 6 altın

Yunusemre Belediyesi Wushu sporcuları, İzmir’de yapılan İllerarası Wushu Kung-fu Sanda ve Taolu Şampiyonası’nda 6 altın, 1 bronz madalya kazandı.
Şampiyonada Yunusemre Belediyespor Kulübü sporcuları Taolu yarışmalarında 5 altın, bayanlarda Sandada 1 altın ve 1 bronz madalya kazarak büyük bir başarıya imza attı. Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan da sporcuları kutlayarak başarılarının devamını diledi.
Wushu nedir?
Çin savunma sanatlarına verilen genel isimdir. Kelime anlamı olarak, güç iş, zor teknik ve sanat anlamını verir.