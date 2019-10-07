Fenerbahçe'ye yeni sponsor

Fenerbahçe Kulübü ile Fluo arasında Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol ve Fenerbahçe HDI Erkek Voleybol takımları için sponsorluk anlaşması imzalandı.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 7 Ekim 2019 Pazartesi, 16:53

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Sarı-lacivertli kulüp, Fluo ile Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol ve Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol takımları için sponsorluk anlaşması imzaladı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "İnovasyon ve teknoloji uzmanlığı ile mobil deneyimini daha ileriye taşımayı hedefleyen Fluo, bu anlaşma doğrultusunda Türkiye'nin en büyük spor kulübü olan Fenerbahçe'mizin erkek voleybol takımına forma sırt, kadın voleybol takımına ise şort-tayt sponsoru oldu." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe Kulübü Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam ile Fluo Group Üst Yöneticisi (CEO) Alexios Mavrogenis'in katılacağı sponsorluk anlaşmasının imza töreninin 9 Ekim Çarşamba günü Ülker Stadı'nda düzenleneceği belirtildi.

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Burhan Karaçam

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