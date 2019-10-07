İran'da futbol kadınları ikiye böldü!

İstanbul'da kadınlar ‘Mavi Kız’ için sahaya çıktı

İstanbul'da kadınlar ‘Mavi Kız’ için sahaya çıktı Küçükçekmece’de ‘Mavi Kız’ olarak bilinen ve İran’da bir maçta stadyum yasağı olduğu için öldürülen Seher Hudayari için kadınlar tarafından anlamlı bir futbol maçı düzenlendi.