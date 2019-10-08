Florya’daki dev zirveden barış çıktı

Galatasaray‘da başkan Mustafa Cengiz ile teknik direktör Fatih Terim dün sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi. Aralarında gerginlik olduğu iddia edilen ikili tam 2 saat toplantı yaparken arada sorun olmadığı açıklaması yapıldı.



Gençlerbirliği maçı sonrasında Fatih Terim'in yaptığı "Ben konuşmayayım, sonra ceza alıyorum. Biraz da ceza almayanlar konuşsun" sözlerinin ardından başkan Mustafa Cengiz de önceki gün "Herkes vazifesini yapsın" diyerek polemiğe devam etmişti.



BAŞKAN MUSTAFA CENGİZ KONUŞTU



Herkes, ikili arasındaki yeni demeç savaşını beklerken, dün yapılan görüşme ile yaşanan sürece nokta koyuldu. Başkan Mustafa Cengiz görüşme ile ilgili olarak "Hocamız Fatih Terim ile aramızda hiçbir problem yok. Söylenenler doğru değil. Konu çok abartılıyor. Aramızı kimse bozamaz. Lider Alanyaspor ile aramızda sadece 4 puan fark var. Ayrıca Yeni Malatya ve Konya maçlarında 3 puan elimizden kaçtı. Orada kaybedilen 4 puan olmasa şimdi zirvedeydik. Futbolda böyle sonuçlar var" sözleri ile gerginlik haberlerine noktayı koydu.