Futbolcusunu döven Başkan özür diledi

Kayseri 1.Amatör Küme takımlarından Yerköyspor’un Başkanı Hacı Yusuf Şahin, kamuoyundan özür diledi.Yerköyspor Başkanı Hacı Yusuf Şahin, açıklamasında "Yerköyspor olarak 35 yıldır amatör sporun içindeyiz. Bu süre zarfında Fenerbahçe’de bir dönem oynamış oyuncuları Türk futboluna kazandırdık. Profesyonel liglerde forma giymiş birçok oyuncuyu bu kulüp Türk futboluna sundu. Yerköyspor olarak en temel prensibimiz futbolu fair-play ruhuna uygun şekilde oynamaktır. Fair Play ödülleri almış olan bu kulübümüz en büyük hastası sporun sevgi dostluk kardeşlik temelleri üzerinde yükseldiği gerçeğini benimsemiş olmasıdır. Pazar günkü maça gelecek olursak. Bizim bu temel prensiplerimize aykırı gördüğümüz olayı kendi futbolcumuz yapınca atmosferin de verdiği elektrikle maalesef kendimin de daha sonra kendime yakıştıramadığım üzücü olay meydana gelmiştir" dedi.Başkan Hacı Yusuf Şahin, "Şunu özellikle belirteyim ki 3 puan bizim için her şey değildir. Ben kendi oyuncunun rakip takıma vurması, hakeme doğru yönelmesi üzerine bu hareketi yaptım. Yanlış olduğunu bildiğim bu hareket tamamen kendi oyuncumun bu çirkin görüntüyü vermesinden kaynaklanmaktadır. Tabi insan olarak sinirlerinize hakim olmamız gerekmekte. Ancak 35 yıllık bir kulübün tarihinde olmamış şekilde rakip oyuncuyla didişme şeklinde hakeme yönelme şeklindeki bir tavrı kabullenmemiz mümkün değildi. Bazen hayatın içinde bunlar olabiliyor. Tüm spor kamuoyundan bu kötü görüntü için en içten özürlerimi sunuyorum" cümleleri kurdu.Yerköyspor Başkanı Hacı Yusuf Şahin, 6 Ekim 2019 Pazar günü Kayseri Argıncık Stadı’nda oynanan Güneşspor-Yerköyspor 1.Amatör Küme maçında kırmızı kart gören ve sonrasında hem hakeme hem rakip takım oyuncusuna yönelik sportmenlik dışı tavırlar sergileyen Mustafa Burak Ahi’nin üzerine koşarak tokat atmıştı.(İHA)