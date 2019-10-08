

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bulundukları otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan kulüp çalışanı 3 kişi, hastaneye kaldırıldı

Sabri Erdoğan idaresindeki 34 LM 1388 plakalı otomobil, İstanbul-İzmir Otoyolu Gemlik Gişeleri çıkışı Kurtul mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, sürücü Erdoğan ile araçta bulunan Üzeyir Özdurak ve Georgi Vasilev Bivolarski, 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kazazedelerden Sabri Erdoğan'ın kulüp A takım doktoru, Georgi Vasilev Bivolarski'nin A takım fizyoterapisti, Üzeyir Özdurak'ın ise altyapı görevlisi olduğu öğrenildi.



VakıfBank'tan 'kaza' açıklaması



VakıfBank Spor Kulübü, Bursa'nın Gemlik ilçesi yakınlarında kaza geçiren teknik ekibin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "İzmir’deki Spor Toto Şampiyonlar Kupası maçı için bu sabah İstanbul’dan hareket eden ve içinde teknik ekibimizden Sabri Erdoğan, Georgi Vasilev Bivolarski ve Voleybol Okulu Koordinatörümüz Üzeyir Özdurak'ın bulunduğu araç, Gemlik yakınlarında kaza geçirmiştir. Kazada yaralanan Erdoğan, Bivolarski ve Özdurak, ambulansla hastaneye kaldırılmıştır. Yaralıların sağlık durumu iyi olup tedavileri devam etmektedir. Teknik ekibimize ve ailemize geçmiş olsun diyoruz" ifadelerine yer verildi.



