İzmir spor kulüplerinden Tunç Soyer'e ziyaret

İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) Başkanı Ali Erten ve dernek yöneticilerinin de yer aldığı ziyarette, İzmir'de spor konusunda iş birliğinin altını çizen Tunç Soyer, İZVAK çatısı altında kulüplere toplu destek olacağını belirtti. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin her zaman İzmir'de sporu destekleyeceğini vurgulayan Tunç Soyer, "Tüm kurumsal kimliğimizle, gücümüz ne kadar yetiyorsa sizin yanınızda olacağız. Elimizden ne kadar geliyorsa bunu büyük bir keyif ve mutlulukla yapacağız. İmkanlarımız, zamanımız ve kadromuz sınırlı ama bu sınırları zorladığımızı göreceksiniz. Bunları nasıl daha fazla büyütürüz, nasıl ileriye taşırız diye canla başla çalışacağız. Bunu da çok net ve bütün kalbimle söylüyorum" diye konuştu.

KULÜPLER SAAT KULESİ KADAR DEĞERLİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in spor kulüplerinin köklü tarihinin önemini vurgulayarak, "Saat Kulesi İzmir için neyse bu kulüplerin her biri İzmir için odur. Kulüplerimiz İzmir'in sembolüdür. Bu şehrin çınarlarısınız. 100 yıllık asırlık kulüp Türkiye'de çok az ama İzmir'de altı kulüp olunca değer artıyor" dedi.

İZVAK Başkanı Ali Erten ise "İzmir'de 1912 ve 1928 yılları arasında kurulmuş 6 tarihi kulübe sahibiz. Bunu gelecek nesillere daha güçlü şekilde aktarma sorumluluğumuz var. Kulüplerimiz artık sadece spor kulübü değil, kentin mirası. Dolayısıyla bu kulüplerin kent mirası olarak korunması gerekiyor. Kulüplerimize verilecek her destek, bizim için çok değerli. Bu toplantının iyi bir başlangıç olduğunu düşünüyoruz. Çünkü uzun zamandır bu şekilde bir araya gelemedik. Bu bizim için çok değerli" ifadelerini kullandı.

BAŞKANLAR EKSİKSİZ GELDİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'le toplantıya Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Bucaspor Başkanı Cihat Aktaş, Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, İzmirspor Başkanı Emin İşletir, Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı ve Menemenspor Onursal Başkanı Tahir Şahin katıldı. Başkanları; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanı Hakan Orhunbilge başkanlık makamında ağırladı. Toplantıda spor kulüplerinin ihtiyaçlarını İZVAK üzerinden değerlendirerek İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne aktarma kararı çıktı. Büyükşehir Belediyesi gelecek talepleri imkanlar dahilinde gerçekleştirmeye çalışacak. İZVAK ve Tunç Soyer arasındaki ziyaretlerin 2 ayda bir düzenli yapılması kararı alındı.