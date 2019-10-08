Cikalleshi, Arnavutluk kadrosunda

A Milli Takım'ın lider olduğu 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda, geçen ay Arnavutluk Milli Takımı formasıyla Fransa ve İzlanda'ya gol atan Cikalleshi, 11 Ekim Cuma günü İstanbul'daki Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanacak maçta ay-yıldızlılara karşı mücadele edecek.



Cikalleshi, Arnavutluk kadrosuna Türkiye'den tek futbolcu olarak çağrıldı. Kulübü Akhisarspor'da sezon başında ve ligin ilk 3 maçında kadro dışı olan Cikalleshi, buna rağmen davet edildiği milli takımda 2 maçta 2 gol atmıştı. Arnavut yıldız, Akhisarspor'a dönüşünde TFF 1'inci Lig'deki son 4 maçı 4 golle geçti. Grup elemelerinde milliler 6 maçta 5 galibiyet alırken; Arnavutluk ise 3 galibiyet, 3 mağlubiyetle dördüncü sırada bulunuyor. Ay-yıldızlılar Arnavutluk'la grupta 22 Mart'ta deplasmanda oynadığı ilk maçı 2-0 kazanmıştı.







