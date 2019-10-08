4 yıl önce bugünü işaret etmiştim









HİLMİ TÜRKAY

Beşiktaş’ta 28 Mayıs 2016 tarihinde yapılan Divan Kurulu seçimleri, kongre üyesi Ali Rıza Dizdar’ın mahkemeye başvurması ile iptal sürecine girmişti. Yönetim kulübe ulaşan kararı Divan Kurulu’na tebliğ etmiş ve gerekenin yapılmasını istemişti. Süreç işlerken Disiplin Kurulu da Yalçın Karadeniz’e başkan ve yönetimi eleştirdiği için ‘kınama’ cezası verdi. Bu şu demek oluyor: Mahkeme kararına göre aday olma hakkı olan Karadeniz tüzüğe göre aday olamayacaktı. Çünkü ‘kınama’ cezası Karadeniz için, tüzük gereği 5 yıl Beşiktaş’ın hiçbir kurulunda görev yapamayacağı anlamını taşıyordu. Biliyorsunuz Siyah-Beyazlıların divan başkanlığı koltuğunda şimdi Tevfik Yamantürk oturuyor. Bugün seçim zamanı. Suçsuzluğunu her defansında dile getiren Yalçın Karadeniz, seçime girmek için mahkeme başkanından izin kağıdı almış. Yalçın ağabey seçime girer mi, girmez mi, yakında belli olur.

Hiç kötülük yapmadım

Dün telefonla görüştüğüm Yalçın Karadeniz, “O gider, bu gelir, koltuklar kimselere kalmaz. Kulüpler kalıcıdır. Kulüplerin devamlılığı esastır. Bugün gelinen noktayı 4 yıl önce işaret etmiştim. Deniz bitti, bu gidiş kötü, mali krize neden olacak israfı durdurun dedim. Kulübe hep kötülük yaptılar. Bunları söyledim diye ceza verdiler. Herkes sussun, kimse konuşmasın istiyorlar. Borç nerden nerelere geldi. Bugün bakıyorum adaylar çoğunlukta. Neye güveniyorlar? Hele bazıları var ki, sırf isimleri gazetelerde çıksın diye aday oluyor. Ben bu kulübe hiç kötülük yapmadım. Hep doğru olanı konuştum. Beşiktaş’ın menfaatleri benim için hep önem teşkil etmiştir” ifadelerini kullandı.

Adaylık için son 2 gün

Siyah Beyazlılar’da 13-20 Ekim’de yapılacak olağanüstü genel kurul öncesinde başkanlık için aday olma süresi yarın sona erecek. Adaylık için; Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı, İsmail Ünal ve Hürser Tekinoktay gibi isimlerin kalan 2 gün içinde harekete geçmesi bekleniyor. Adalı, Çebi, Ünal imzalı dilekçelerini divan kuruluna sundu. Son seçimde Fikret Orman’la başkanlık için yarışan Hürser Tekinoktay şu ana kadar 220 imza topladı. Tekinoktay’ın daha 30 imzaya ihtiyacı var. Sanırım bunu çözüme kavuşturur.