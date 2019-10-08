Bunlarla da ilgilenebilirsiniz

Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri: Türkiye: 0 - Slovenya: 5 (İlk yarı) Maçtan dakikalar (İlk yarı) 4. dakikada defansın arkasına sarkıtılan topta, kaleci Prasnikar öne çıkarak Melike’nin şut atmasını engelledi. 12. dakikada ceza sahasına sol çaprazdan giren Dominica Conc’un vuruşu kaleci Selda’dan döndü. Dönen topta Lara Prasnikar’ın şutu ağlarla buluştu. 0-1 24. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda oluşan karambol sonrası topla buluşan Rozmariç’in şutunda Slovenya 2-0 öne geçti. 0-2 28. dakikada sol kanattan Slovenya’nın atağında İpek’in eline çarpan topta hakem penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Zver’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-3 37. dakikada Kader'in ceza sahası dışından şutunu kaleci Zala çıkardı. 38. dakikada Zver’in sağ kanattan ortasında Lara Prasnikar’ın kafa vuruşunda top ağlara gitti. 0-4 40. dakikada Zver’in sağ kanattan ortasında topla buluşan Lara'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-5 Stat: Kocaeli Hakemler: Silvia Andreia Rosa Domingos xx, Vanessa Alexandra Dias Gomes xx, Catia Alexandra Graça Traves xx Türkiye: Seda Akgöz x, Medine Erkan x, Fatma Kara x, Ecem Cümert x, Melike Pekel xx, Selen Altunkulak xx, Ebru Topçu x, İpek Kaya xx, Fatma Işık xx, Kader Hançer x, Gizem Gönültaş x (Ebru dk. 30 xx) Yedekler: Fatma Şahin, Gamze Yaman, Berna Yeniçeri, Didem Karagenç, Arzu Karabulut, Derya Ayhan, Sevgi Çınar, Birgül Sadıkoğlu, Başak Gündoğdu, Selin Dişli, Dilan Akgül Teknik Direktör: Talat Tuncel Slovenya: Zala Mersnik xx, Lana Golob xx, Sara Agrez xx, Spela Rozmaric xx, Kaja Korosec, Mateja Zver xx, Dominika Conc xx, Lara Prasnikar xxx, Spela Kolbl xx, Kaja Erzen xx, Pamela Begic xx Yedekler: Maja Zajc, Evelina Kos, Kristina Erman, Sara Ketis, Lara Ivanusa, Anja Prsa, Zala Kustrin, Nika Babnik, Zala Vindisar Teknik Direktör: Jarc Borut Goller: Lara Prasnikar (dk. 12, 38 ve 40), Rozmariç (dk. 24), Zver (dk. 28 pen.) (Slovenya) Sarı kart: Lana Golop (dk. 32), Rozmaric (dk. 24) Lara Prasnikar (dk 28, 38, 40) Slovenya.

Bunlarla da ilgilenebilirsiniz

Sistem tarafından bu haberle ilişkili bulunan diğer haberler…