Milli judocu Mikail Özerler'den bronz

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Açıklamada, turnuvada tatamiye çıkan kadın judoculardan 78 kiloda Kayra Sayit ile erkekler 100 kiloda Cemal Erdoğan'ın ilk turda rakiplerine yenilerek elendikleri kaydedildi.

Mikail'in normal süresi puansız tamamlanan maçı, rakibine üçüncü "shido"yu verdirerek kazandığı ve üçüncülüğü elde ettiği ifade edildi.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamada, Brezilya'nın başkenti Brasilia'da düzenlenen organizasyonda 90 kiloda Mikail Özerler'in, üçüncülük maçında İtalyan rakibi Nicholas Mungai'yle karşılaştığı belirtildi.

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