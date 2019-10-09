Kayserispor hükmen mağlup

İstikbal Mobilya Kayserispor U19 takımı hükmen mağlup sayıldı.



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)'nun resmi internet sitesinde yayınlanan duyuruya göre, "Amatör Futbol Disiplin Kurulu'nun 07.10.2019 Tarih ve 9 Sayılı Toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir. Galatasaray'ın İstikbal Mobilya Kayserispor-Galatasaray U190 ligi maçı ile ilgili itirazı değerlendirilip kabul edilmiştir. İstikbal Mobilya Kayserispor kulübü hakkında Galatasaray ile oynanan U19 ligi maçında talimatlara aykırı harekette bulunulması nedeni ile 3-0 hükmen mağlubiyet cezası verilmesine karar verilmiştir" denildi.

Müsabakayı 2-0 kazanan İstikbal Mobilya Kayserispor, AFDK'nın kararı neticesinde 3-0 hükmen mağlup sayıldı. Talimatlara uymayan futbolcu Anthony Uzodimma'nın bu maçta attığı 2 gol de geçersiz sayılacak.



