Galatasaray’da sert Divan

Galatasaray Kulübünün net borcu yaklaşık 1,62 milyar lira



Galatasaray Kulübü ve bağlı ortaklıklarının 30 Haziran 2019 itibarıyla net borcunun 1 milyar 610 milyon 900 bin lira olduğu açıklandı.

Kulübün başkan yardımcısı Kaan Kançal, mali raporlar hakkında bilgi verdi.Kançal sunumunda, sarı-kırmızılı kulübün toplam borcunu açıklamazken, konsolide net borcunun 1 milyar 610 milyon 900 bin lira olduğunu kaydetti. Kaan Kançal, işletme sermayesi açığının ise 88,4 milyon lira olduğunu bildirdi.

Divan kurulunun haziran ayı toplantısında ise kulüp ve bağlı ortaklıklarının 31 Mart 2019 itibarıyla toplam borcunun 3 milyar 19 milyon 200 bin lira, konsolide borç-alacak farkının ise 1 milyar 435 milyon 800 bin lira olduğu açıklanmıştı.

Sportif AŞ kara geçti

Kaan Kançal, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin kar ettiğini belirtti. Kançal, şirketin 1 Haziran 2018 ile 31 Mayıs 2019 arasındaki süreçte brüt karının 282,2 milyon lira olduğunu vurguladı. Kaan Kançal, bazı gider kalemlerinin çıkmasıyla net 30,5 milyon lira kar edildiğini aktardı. Sarı-kırmızılı kulübün başkan yardımcısı, şirketin 1 Haziran 2019 ile 31 Eylül 2019 arasında ise 79,6 milyon lira dönemsel karda olduğunu kaydetti. Sportif AŞ, 1 Haziran 2017 ile 31 Mayıs 2018 arasında net 216 milyon lira zarar etmişti.

Basketbol ve voleybolda bütçeler artırıldı

Kaan Kançal, basketbol ve voleybol takımlarının bütçelerini artırdıklarını söyledi. Erkek ve kadın basketbol takımlarının geçen sezon 2,8 milyon avro olan bütçesini 3,2 milyon avroya çıkardıklarını vurgulayan sarı-kırmızılı kulübün başkan yardımcısı, 1,8 milyon avro olan erkek ve kadın voleybol takımlarının bütçesini ise 2,2 milyon avroya yükselttikleri aktardı. Kaan Kançal, geçen sezon bu şubelerde tasarrufa gitmelerine rağmen sportif başarının gerilemediğini dile getirirken, yaptıkları uygulamalarla israfı önlediklerini, sportif başarıdan vazgeçmediklerini belirtti. Kançal, amatör şubelerde finansman giderleri ve faizler hariç son 10 yılda toplam 200 milyon dolar zarar ettiklerini açıkladı.

TBB ile 1,1 milyar lira yapılandırıldı

Kaan Kançal, Türkiye Bankalar Birliğiyle (TBB) 1,1 milyar liralık yapılandırma anlaşması yaptıklarını söyledi. Kançal, anlaşma kapsamında 850 milyon lira finansal borç ve bunun üzerine vadesi geçmiş borçları kapatmak koşuluyla 250 milyon lira nakit girişi sağlandığını belirtti. Kaan Kançal, toplamda yapılandırmaya konu 1,1 milyar liralık finansal borcun uzun vadeye ötelendiğini ifade etti. Sarı-kırmızılı yönetici, 10 milyon dolarlık bir bölüm hariç tüm döviz borçlarının da liraya çevrildiğini vurguladı. Kançal, yapılandırmayla elde ettikleri avantajları sıralayarak, "Her gün temerrüt riski yaşıyorduk. Bu risk ortadan kalkmıştır. Faiz yükümüz yüzde 30'lardan yüzde 20'lere düşmüştür. Enflasyona bağlı yüzde 15'e kadar düşebilir. Döviz borçlarının liraya dönmesiyle kur riskimiz bertaraf edilmiştir. Faiz giderinden daha fazla olabilecek, dava, dosya ve haciz masrafları, vadesi geçmiş 250 milyon lira borcun kapanmasıyla ortadan kalkmıştır. Futbolcu bonservislerini kaybetme riskimiz azalmıştır. Tüm gelirlerimiz temlikliydi. Yakın vadeli temlikleri kaldırarak uzun vadeye yeni temlik tesis ettik. Böylece nakit girişlerimiz ve gelirlerimizi kullanabileceğiz." diye konuştu.

Riva ve Florya açıklaması

Riva ve Florya arazileri için imzalanan anlaşmanın Emlak Konut tarafından feshedildiğini anımsatan Kaan Kançal, konunun kendi menfaatlerine çözüleceğini umduğunu söyledi. Kançal, Emlak Konut ile Riva arazisinden 6 yıl içinde minimum 761 milyon lira, Florya için ise 4 yıl içinde minimum 237 milyon lira gelir beklentisiyle hasılat paylaşımı anlaşması imzalandığını hatırlattı. Riva için 388 milyon lira, Florya için ise 120 milyon lira arsa bedeli belirlendiğini aktaran Kançal, şu ifadeleri kullandı:

"Emlak Konut bize, 'Arsa bedelini, gelecek hasılattan mahsup etmek koşuluyla altışar aylık 5 taksitle ödeyeceğim.' dedi. Bu 508 milyon lira o dönem 341 milyon liraya kırdırıldı. İlk taksit 152 milyon lirayı ödediler. Beklediği hasılat gelmeyince bizim adımıza 105 milyon lira kredi kullanıp, bunun faizini bizim cari hesaba borç kaydediyorlar. İkinci taksit 101 milyon lirayı da ödediler. Ancak yine beklediği hasılat gelmeyince benim adıma 140 milyon lira kredi kullanıp, faizini benim cari hesabıma borç olarak ekliyor. Üçüncü taksit 101 milyon lira. 10 gün önce ödenmesi gerekiyordu. 'O taksiti ödemeyeceğim. Ben oynamıyorum.' diyor ve sözleşmeyi feshediyor. Hasılat paylaşımından mahsup etmek koşuluyla bize arsa bedelini ödüyordu. Hasılatın gelmeyeceği ve cari hesabın terse döneceği, bizim borçluluğumuzun alacağımızı geçeceği korkusuyla Emlak Konut, garantör olmasına rağmen sözleşmeyi feshetti."

Emlak Konutun sözleşme fesih gerekçesi olarak Florya'nın boşaltılmamasını gösterdiğini anlatan Kançal, "Biz Florya'yı elimizde olmayan sebeplerden dolayı boşaltmadık. Bizim 150 milyon lira gibi bir taşınma maliyetimiz öngörülüyor. Ben 120 milyon liraya Florya'yı satıyorum, ondan sonra daha fazlasını taşınma bedeli için harcıyorum. Galatasaray, varsayımlarla hareket edecek kulüp değildir, etmemelidir. Bizim malımız bize kıymetli. Biz, 'Florya'yı bu işin içinden ayır. Bana geri ver ve o 120 milyon lirayı da yapılandır.' dedik. Riva ile ilgili böyle bir şey söyleyemeyiz. Riva kendi içinde yürüsün. Tabii ki Kemerburgaz kıymetli ve oradaki haklarımızı sonuna kadar takip edeceğiz ama Florya da kıymetli. Tüm taraflar bu konunun yapıcı çözümü için emek harcıyor. Umarım bizim menfaatlerimiz doğrultusunda çözülecektir." şeklinde görüş belirtti.

"Camiamıza karşı bir tutum olduğunu görebiliyoruz"

Sarı-kırmızılı kulübün başkan yardımcısı, mali olarak diğer büyük kulüplerin de kendilerini örnek alması gerektiğini savundu.

Yaşanan ekonomik iyileşmenin diğer kulüpleri de motive etmesi gerektiğini dile getiren Kançal, şöyle konuştu:

"Faaliyet zararının kulübümüzün kaderi olmadığını gösterdik. Bunun sadece bizi değil diğer büyük kulüpleri de motive etmesi gerekiyor. 'Galatasaray yaparsa biz de yaparız.' demeleri gerekiyor. Ancak örnek almak yerine son zamanlarda kulübümüze ve camiamıza karşı bir tutum olduğunu görebiliyoruz. En önemli değerlerimiz hedef alınıyor, hedef gösteriliyor. Hocamıza verilen cezalar, hiç verilmeyen veya verilen diğer cezalarla karşılaştırıldığında adaletli değildir. Bir kişiye verdiğiniz haksız ceza, 30 milyon Galatasaray taraftarına yapılmış bir haksızlıktır. Tüm kurumlara adaletli olmalarını tavsiye ediyoruz. Bundan sonra bu tip açıklamaları yaparken, ciddi kurumlara yakışır şekilde, kulübümüzün özel değerlerine ve hassasiyetlerine dikkat ederek davranılmasını tavsiye ediyoruz. Geçen sezon cezalar havalarda uçuşurken, Sayın Başkanımız 150 gün, Sayın Fatih Terim 10 maç ceza almışken, ligin ilk yarısı santrforsuz oynamışken, nasıl 3 kupa kazandığımızı incelemenizi tavsiye ediyoruz. Henüz kapattığımız transfer sezonunda, neredeyse 1 futbolcu maliyetine içinde dünya yıldızlarının bulunduğu 13 futbolcuyu nasıl transfer etmeyi başarabildiğimizi incelemenizi tavsiye ediyoruz. Çok ağır bir ekonomik krizden geçerken nasıl kar ettiğimizi incelemenizi tavsiye ediyoruz. En nihayetinde enerjinizi, bizi aşağı çekmek için değil, izleyip örnek almanız için harcamanızı tavsiye ediyoruz."