Eski amatör futbolcular ter döktü



UŞAK (İHA) - Etkinlikler kapsamında yaşları 40-45 arasında değişen eski amatör futbolcular sahada ter döktü.

Vatandaşlara düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırma amacıyla her yıl 7-13 Ekim tarihleri arasında kutlanan Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Uşak’ta çeşitli spor merkezlerinde turnuvalar ve etkinlikler düzenlendi. UŞAK (İHA) - Etkinlikler kapsamında yaşları 40-45 arasında değişen eski amatör futbolcular sahada ter döktü.Vatandaşlara düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırma amacıyla her yıl 7-13 Ekim tarihleri arasında kutlanan Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Uşak’ta çeşitli spor merkezlerinde turnuvalar ve etkinlikler düzenlendi.

Barış Battal Stadyumunda gerçekleştirilen eski amatör futbolcular bir araya geldi. Yaşları 40-45 arasında değişen eski amatör futbolcular sahada ter döktü. Etkinliğe Gençlik ve Spor il Müdürü Tahir Emre Can ve Uşak Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyon Başkanı ile çeşitli amatör spor kulüpleri başkanları katılım sağladı. Uşak’ta ve çeşitli illerde ki amatör kulüplerde oynamış eski futbolcular yeniden takım arkadaşları ile aynı müsabakada mücadele ettiler. Takımların kadrosu karma bir şekilde belirlenirken amatör futbolcular kıyasıya mücadele etti.



