Beşiktaş'tan Ahmet Nur Çebi çekiliyor mu?

Beşiktaş' ta mevcut Başkan Fikret Orman'ın resmi olarak başkan adayı olmayacağını açıklamasının ardından gözler yeni adaylara çevrilmişti.

Son günlerde ismi başkanlık adayları arasında yüksek sesle konuşulan Ahmet Nur Çebi, Fikret Orman'ın kararı sonrası çalışmalara başlamıştı ancak Çebi'nin başkanlık yarışına girmeyeceği öğrenildi. Çebi, son kararını bir kez daha gözden geçirecek

Siyah-beyazlı kulübün kongresi, 13 Ekim 2019 Pazar günü saat 19:00'da BJK Akatlar Spor Salonu'nda yapılacak. Eğer çoğunluk sağlanamazsa kongre 20 Ekim 2019'a ertelenebilir.