TFF 2. Lig Kırmızı Grup: Van Spor FK - UTAŞ Uşakspor: 1-2

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Van Spor FK, evinde konuk ettiği UTAŞ Uşakspor’a 2-1 mağlup oldu.