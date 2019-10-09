İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından Vodafone’un isim sponsorluğunda düzenlenen Vodafone İstanbul Maratonu’nun 41’incisi “İstanbul Senin Durma Koş” sloganı ile 3 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek. Avrupa’nın en iyi 17, dünyanın en iyi 38 maratonundan biri olan, dünyanın kıtalararası tek maratonu olma özelliğini taşıyan Vodafone İstanbul Maratonu bu yıl rekor katılım ile koşulacak