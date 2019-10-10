Maça bak maça: İzlanda-Fransa!

- Elemelerin 7. haftasına yarın üç grupta oynanacak 7 maçla devam edilecek- H Grubu'nda yer alan Türkiye, yarın Arnavutluk'u ağırlayacak
AA
Yayınlanma tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe, 10:42

Spor Servisi - 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'ne yarın oynanacak 7. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'de elemelerin 7. haftasında üç grupta 7 karşılaşma yapılacak.

H Grubu'nda bulunan Türkiye, TSİ 21.45'te Ülker Stadı'nda Arnavutluk'u ağırlayacak.

Elemelerin 7. haftasında yarın oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

- A Grubu

21.45 Karadağ-Bulgaristan

21.45 Çekya-İngiltere

- B Grubu

21.45 Portekiz-Lüksemburg

21.45 Ukrayna-Litvanya

- H Grubu

21.45 Türkiye-Arnavutluk

21.45 İzlanda-Fransa

21.45 Andorra-Moldova

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