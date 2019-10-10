Maça bak maça: İzlanda-Fransa!

Bunlarla da ilgilenebilirsiniz

- Elemelerin 7. haftasına yarın üç grupta oynanacak 7 maçla devam edilecek- H Grubu'nda yer alan Türkiye, yarın Arnavutluk'u ağırlayacak

Elemelerin 7. haftasında yarın oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'de elemelerin 7. haftasında üç grupta 7 karşılaşma yapılacak.

Spor Servisi - 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'ne yarın oynanacak 7. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Bunlarla da ilgilenebilirsiniz

Sistem tarafından bu haberle ilişkili bulunan diğer haberler…