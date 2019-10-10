Beşiktaş'ta 4 aday birden aday

Beşiktaş Kulübünün 13 Ekim'de, çoğunluk sağlanamaması halinde ise 20 Ekim'de gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olan Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay, geçici listelerini divan kurulu başkanlığına verdi.

Başkanlığa aday olması için gereken imza sayısını toplayan ve adaylığını açıklayan Serdal Adalı, siyah-beyazlı kulübün Vodafone Park'ta bulunan idari binasında gerçekleştirilen teslim törenine ilk gelen isim oldu.

Listesini divan kurulu ikinci başkanı Fethi Hinginar'a teslim eden Adalı, "Önümüzdeki seçim için tüm aday olacak arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Umarım camiamız için hayırlı, uğurlu, düzeyli, güzel bir seçim olur. Şimdiden herkese başarılar diliyorum. Zor bir dönemden geçiyoruz. Camiamızın bu dönemde birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğu kadar başka bir şeye ihtiyacı yok. Umarım Beşiktaş için güzel günler olur." diye konuştu.

Adalı, projelerini ve siyah-beyazlı camianın ihtiyaçlarını daha sonra basın mensuplarıyla buluşarak açıklayacağını sözlerine ekledi.



- Tekinoktay'ın listesini avukatı verdi



Başkan adaylığı için gereken imza sayısını toplayan ve adaylığını daha önce açıklayan Hürser Tekinoktay'ın geçici yönetim kurulu listesini ise avukatı Aker Çıtak, divan kuruluna verdi.

Çıtak, yaptığı açıklamada, "Hürser Tekinoktay'ın adaylığı Beşiktaş'a hayırlı olsun. Beşiktaş zor günlerden geçiyor ama Beşiktaş camiası zor günlerden kurtulmayı bilecektir. Camiamız zor günlerde yürekli başkanlar ve yöneticiler çıkarmıştır, çıkaracaktır da. Bu seçimde neticesi itibarıyla yönetime kim gelirse gelsin elbette başarılı, olumlu sonuçlar alarak bu sıkıntılı zamanlardan Beşiktaş'ı kurtarmayı bilecektir. Beşiktaş'ı özlenen güzel günlerine kavuşturacak bir yönetime ve başkana kavuşuruz diye umuyorum." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Kulübünün 13 Ekim'de, çoğunluk sağlanamaması halinde ise 20 Ekim'de gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olan eski yönetici Ahmet Nur Çebi, geçici listesini divan kuruluna verdi.

Başkanlığa aday olabilmesi için gereken imzaları toplayan ve bu göreve talip olduğunu açıklayan Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı kulübün Vodafone Park'ta bulunan idari binasına gelerek listesini divan kurulu ikinci başkanı Fethi Hinginar'a teslim etti.

Eski yöneticiler Emre Kocadağ, Mesut Urgancılar ve Erdal Torunoğulları'yla birlikte kulüp binasına gelen Çebi, "Olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındı. Kısa bir zaman içinde hazırlanmaya ve derli toplu olmaya gayret ettik. Arkadaşlarımla birlikte çalışmalarımızı tamamladık. Bugün de divana arz etmiş bulunuyorum." diye konuştu.

Çebi, seçim sürecinin Türk sporu adına hayırlı olması temennisinde bulunarak, şunları kaydetti:

"Çok adaylı bir seçim olacak. Üçüncü aday ben oldum. Tek bir temennim var. Adayların birbirleriyle ilgili nezaket ve naifliği muhafaza etmelerini temenni ediyorum. Bu seçim sonucunda biri kazandığında, 'Sayın başkanım.' diye hitap edeceğiz. Dolayısıyla onların yüzlerine bakamayacağımız söylemlerden kaçınmakta fayda var. Beşiktaş'ın çok zor günlerinde aday olarak çıkan bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Kendilerine canıgönülden teşekkür ediyorum. Beşiktaş'a sahip çıkanların olduğunu görmekten mutluluk duydum. Kendimle ve politikalarımla ilgili gerekli açıklamaları daha sonra kamuoyuna duyuracağım."

İsmail Ünal

Beşiktaş Kulübünün 13 Ekim'de, çoğunluk sağlanamaması halinde ise 20 Ekim'de gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olan İsmail Ünal, geçici listesini divan kurulu başkanlığına verdi.



Başkanlığa aday olması için gereken imza sayısını toplayan ve adaylığını açıklayan İsmail Ünal, siyah-beyazlı kulübün Vodafone Park'ta bulunan idari binasına gelerek listesini divan kurulu ikinci başkanı Fethi Hinginar'a teslim etti.

Listesini vermesinin ardından açıklamalarda bulunan Ünal, siyah-beyazlı kulübün onursal başkanı Süleyman Seba'nın öğrencilerinden olduğunu söyleyerek, "Bu yaşam çizgisinde Süleyman Seba'nın okuluna giden öğrenciler olarak biliniriz. Onun öğretilerinden yola çıkarak, dünkü açıklamamda yarış darboğazdan geçerken değil geniş denizlere açıldığımızda yapılmalıdır dedim. Bunu sadece adaylar için değil Beşiktaş camiası için söyledim. Tüm adaylara başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Çok adaylı bir seçimi değerlendiren Ünal, "Yarıştaki tüm adaylara başarılar diliyorum. Önümüzdeki günlerde projelerimizi ve kadrolarımızı açıklayacağız. Birçok aday olması gayet güzel. Herkes, gönül birlikteliği içinde, Beşiktaş'ın daha aydınlık günlere açılması adına penceredir diye bakıyorum." değerlendirmesinde bulundu.