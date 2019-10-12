Seyirci Yusuf’u istedi

Türkiye, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 7. maçında Arnavutluk'u 90. dakikada bulduğu golle 1-0 yenerek, grup liderliğini sürdürdü ve EURO 2020'ye katılma yolunda büyük bir adım attı.

Oynadığı 7 maçta 6 galibiyet, 1 yenilgi yaşayan ve 18 puan toplayan Türkiye, aynı puana sahip Fransa'nın önünde, gruptaki son 3 maç öncesinde zirvedeki yerini korudu.

Grup karşılaşmalarının tamamlanmasına üç maç kala İzlanda ise 12 puan ile Türkiye'nin 6 puan gerisinde kaldı.

Arnavutluk ise 9 puan ile dördüncü sırada yer aldı.

Türkiye, bir sonraki maçını 14 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Fransa ile oynayacak.

- Son dakika golü büyük coşku yaşattı

A Milli Takım'ın, Cenk Tosun ile 90. dakikada bulduğu gol Kadıköy'de büyük coşku oluşturdu.

Cenk'in kafa golüyle birlikte yedek kulübesindeki futbolcular ve teknik heyet gol sevincini kale arkasındaki tribünlerle doyasıya yaşadı.

Futbolcular, asker selamıyla bu golü Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçik'e armağan etti.

Karşılaşma sonrasında da taraftarlar futbolcuları tribünlere çağırarak galibiyeti kutladı.

- Maç gergin başladı

Türkiye ile Arnavutluk'u karşı karşıya getiren mücadele gergin başladı.

Karşılaşmanın ilk 12 dakikasında Rumen hakem Ovidiu Hategan 4 kez sarı kartına başvurdu.

Bu kartların üçü Arnavut oyunculara çıkarken, bir kartı Merih Demiral gördü. Hategan, 4 kartından ikisini oyuncular arasındaki gerginlik, birini de itiraz sebebiyle gösterdi.

- Şenol Güneş'in hamleleri

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, ikinci yarıya oyuncu değişikliği ile başladı.

Güneş, ilk yarıda sarı kart gören iki stoperinden biri olan Kaan Ayhan'ı kenara alırken, Çağlar Söyüncü'yü sahaya sürdü.

Deneyimli teknik adam ikinci oyuncu değişiklik hakkını ise 66. dakikada kullandı. Emre Belözoğlu'nun yerine İrfan Can Kahveci oyuna dahil oldu.

- Tribünlerde Yusuf Yazıcı sesleri

Milli takımın, Arnavutluk ile oynadığı mücadelede 60 dakika sonrasında gol gelmemesi üzerine tribünleri dolduran taraftarlar, yedek kulübesinde yer alan Yusuf Yazıcı'nın oyuna girmesi için tezahüratta bulundular.

Teknik direktör Şenol Güneş, son oyuncu değişiklik hakkında, 80. dakikada Yusuf'a forma şansı verdi. Yusuf oyuna girerken, Ozan Tufan kenara geldi.

- Milli takım sahasındaki 4. maçı da gol yemeden kazandı

Ay-yıldızlı ekip, grupta sahasında oynadığı 4. maçı da gol yemeden tamamladı.

Daha önce sahasında Moldova'yı 4-0, Fransa'yı 2-0 ve Andorra'yı 1-0 yenen Türkiye, Arnavutluk karşılaşmasında da kalesini gole kapattı.

- Dorukhan ve Cengiz tribünde

Sakatlıkları nedeniyle A Milli Futbol Takımı'nın kadrosunda yer alamayan Cengiz Ünder ve Dorukhan Toköz mücadeleyi tribünden izledi.

Karşılaşmayı izleyenler arasında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve sarı-lacivertli kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım da yer aldı.

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