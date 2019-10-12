Planım hazır, parayı çözeriz





HİLMİ TÜRKAY

Beşiktaş Kulübü’nün 20 Ekim günü yapılacak başkanlık seçimi öncesi adaylardan Serdal Adalı, basın mensuplarıyla sohbet toplantısında bir araya geldi. İki saat kadar süren toplantı son derece keyifli geçti. Adalı yöneltilen her soruya içtenlikle yanıt verirken, “İhtiyaç vardı aday oldum. En büyük projem özkaynak düzenine dönüş olacak” dedi. Serdal Adalı, seçilmesi durumunda başkanlığını yaptığı Türkiye Jokey Kulübü’ndeki görevini bırakmayacağını da dile getirdi. İşte Adalı’nın konuşmalarından satır başları:



‘Kimsenin devamı değilim’

* Ben kimsenin devamı değilim. Beşiktaş'a Fikret Orman'la gelmedim. 7 sene muhalefet yaptım. Fikret Orman, “Gel beraber mücadele edelim” dedi. Ben de pusuda beklemek istemedim. Beşiktaş'ın en büyük projesi birlik beraberlik. Bu camianın parçalanmışlığını toplamamız lazım. Bir dağınıklık var. Taraftarlar kulüpten kopuk. Bizim birlik beraberliğe ihtiyacımız var. Birbirimizle uğraşmaktan dışarı ile mücadele edemez hale geldik. Mali tabloya göre içinde olduğumuz bu durumu nasıl çözeceğimizin planını yapmadan “Adayım” demek istemedim. Pazar seçim, pazartesi paraya ihtiyaç var. Parayı buluruz sıkıntılar geçer, iç huzuru bulmak zor. Her adayın bundan bilgisi var. Seçim süreci boyunca kendim ve hiçbir adayın futbol takımı üzerinden siyaset yapmasını doğru bulmuyorum.



‘Santrfor alacağız’

* Ocak ayında transfer yapacağız. Santrfor kesinlikle alacağız. Belki orta sahaya da alabiliriz. Bana göre bu takım iyi gidecek çok iyi futbolcu topluluğu var. Avrupa’nın 3. liginden futbolcu alıp gelmedik. Hesap sorma işini 10 yıldır dinliyoruz. Başkan olduğumda bu geçtiğimiz 7 yılı inceleteceğim. Kendi dönemim de dahil. En ufak bir şey göreyim, gereğini yaparım. Simit ayran yiyerek para biriktirip maça gelecek benim taraftarım, bir diğer taraftan da yanlış işler dönecek. Benim karakterim böyle bir şeye izin vermez.



‘Beşiktaş akademisini yapacağım’

* Mevcut sponsorlarla bir toplantı yapacağız. Takımın iyi gitmesi onların markalarına bir şekilde katkı yapar. Mevcut markaların bir şekilde güncellenmesini isteyeceğiz. Beşiktaş’a gelir getirecek projeler yapacağız. Ümraniye'nin tapusunu almaya çalışacağız. Özkaynak düzenine dönmediğimiz sürece bu futbol giderleri düşmeyecek. En büyük projemiz özkaynak düzenine dönüş. On sene önce verdiğim para var 6 milyon 700. Bir kere sormadım. Paranın geri kalan kısmı ile Beşiktaş akademisini ben yapacağım, kazanamasam bile yine yapacağım. Yönetime futboldan anlayan, futbolun içinden gelmiş Beşiktaş’ta oynamış birini alıp futbolu ona teslim edeceğim.



‘Quaresma hayranıyım’

* Quaresma’yı çok severim. Beşiktaş’a gelmeden önce de hayranıydım. İlk geldiğinde kendi çocuğumdan çok onla ilgilendim. Yeni yönetim geldiğinde hak etmediği gibi gönderdiler. Yine ben yolcu ettim. Nasıl getirdiysek öyle uğurlamak Beşiktaşlı duruşumuzda olan bir şey. Şampiyonlukta faydası oldu. Belki antrenör olarak geri döner. Karius ile oturup konuşmadık. Zorunlu satın alma opsiyonu yok.



‘Efendi kulübüz ama’

* Biz efendiliği savunan bir kulübüz. Yaygara kopararak bir şey elde etme derdimiz hiçbir zaman olmadı. Ama bu, Beşiktaş’ın hakkını yedireceğimiz anlamına gelmez. Geçmişte sessiz kalındığı zamanlar oldu ama biz sessiz kalmayız.