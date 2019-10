Mehmet Özdilek resmen Denizlispor'da

DENİZLİ, (DHA) - Süper Lig'de 12 yıldır çalıştığını ifade eden Özdilek, "Denizlispor camiasını ve takımı yakından tanıyorum. Doğru bir takıma geldiğime inanıyorum. Süreç uzun ve kolay değil. 9 yıl aranın ardından Süper Lig'e dönmek Denizlispor için kolay değildi. Ligin daha dalgalı geçeceğini düşünüyorum. Oyuncu grubuna inanıyorum. Buraya daha iyi şeyler yapmak için geldim. Dersine iyi çalışan bir adamım. Milli maç arasını iyi değerlendirmek istiyoruz. İlk maçı iyi bir takıma karşı oynayacağız. Fenerbahçe'yi sahamızda ağırlayacağız. Bu maçlar keyif maçlarıdır. Yüzümüzün akıyla bu maçtan çıkacağımıza inanıyorum. Her iki taraf için hayırlı uğurlu olsun" dedi.









İSTİKRARI YAKALAYACAĞIZ



Süper Lig'de istikrarlı bir takım olmak istediklerini kaydeden Özdilek, “Mevcut takımı yakından tanıyorum. Aissati'yi Türkiye'ye getiren benim. Rodallega'yı da Konyaspor'da görev yaparken transfer etmek istemiştim. Kendisi bizim için önemli bir oyuncu. Biz ligde yerimizi sağlamlaştırmak istiyoruz. Son 5 maça bakıldığında takımda sıkıntılı bir süreç var gibi. Ancak çok tecrübeli oyuncularımız var. Bu sürece hazırız. Gelebilecek her türlü hedef için hazırız. Bu ligin istikrarlı bir oyuncusu olmak istiyoruz. Camia olarak Fenerbahçe maçına hazır olacağız. Burası Denizli ve bizim evimiz. Bizden kolay puan alamazlar. Belirleyici olan biz olacağız. Kendi evimizde oynadığımızı hissettireceğiz. Camianın dinamiklerini çok iyi bilen bir ekibiz, her şey Denizlispor için daha iyi olacak" diye konuştu. Başkan Çetin de Özdilek'in kendini kanıtlamış bir teknik adam olduğunu ve ilk 5 hedeflerini tutturacaklarını dile getirdi.