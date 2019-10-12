Adana Baketbol fark attı

Samsun Canik Basket'te lige katılamama tehlikesi

Samsun Canik Basket'te lige katılamama tehlikesi Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Samsun Canik Basket'in kulüp başkanı Zafer Şimşek, "Süreyi 11 Ekim Cuma'ya kadar uzattık. 60 bin lira kaldı. Bu parayı cuma günü yatırmamız lazım …