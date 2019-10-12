Enver Cenk Şahin'e Nevşehir'den destek

NEVŞEHİR, (DHA)- Bundesliga 2 takımlarından St. Pauli forması giyen Türk futbolcu Enver Cenk Şahin, Instagram hesabından Barış Pınarı Harekâtı paylaşımında bulunurken ''Kahraman Mehmetçiğimizin ve ordumuzun yanındayız, dualarımız sizinle" ifadelerini kullandı. Bu paylaşım üzerine Enver Cenk Şahin'in kulübü St. Pauli, resmi internet sitesinden açıklamada bulundu. Alman kulübünden yapılan açıklamada, ''St. Pauli, bu tarz paylaşımlardan uzak durmaktadır. Böyle şeyler, bizim kulübümüzün değerleriyle örtüşmüyor. Kulüp olarak futbolcuyla görüşüyoruz. Görüşmeler bitene kadar başka açıklama yapmayacağız. Biz savaşı istemeyen bir kulübüz. Asla savaşmayın'' denildi. St. Pauli taraftar grubu da yazılı açıklama yaparak futbolcuya tepki gösterdi.



'SENİ ARAMIZDA GÖRMEK İSTİYORUZ'

Bosna Hersek’te ziyaretlerde bulunan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, sosyal medya hesabından açıklama yaparak gurbetçi futbolcuyu Nevşehir'e davet etti. Enver Cenk Şahin'e transfer teklifinde bulunan Başkan Arı, şunları kaydetti:

"Almanya’nın St. Pauli futbol takımında oynayan gurbetçimiz Enver Cenk Şahin'in Barış Pınarı Harekâtı'na destek paylaşımı kulübünü çok rahatsız etmiş ve gurbetçimize yaptırım kararı almışlar. Kıymetli futbolcu kardeşim, tesislerimizde yerinizi hazırladık. Resmi işler için ara, transfer dönemini beklemek kaydıyla biz her şeye varız. Antrenman alanlarımız, hocalarımız, takımımız ve taraftarlarımız seni bekliyor. Şehir ve takım duruşunu çok sevdi. Seni aramızda görmek istiyoruz. Gel bu gurbet özlemini bitirelim. Ait olduğun topraklarda, aynı olaya hırslanıp, aynı olaya sevindiğin vatandaşların seni bekliyor. Hiç düşünme, yarın sabahtan uçak biletini al ve gel. Nevşehir seni bağrına basacak."



