“Türkiye’ye Avrupa Şampiyonası’nda başarılar diliyorum”



İSTANBUL (İHA) - 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 7. maçında Arnavutluk, deplasmanda A Milli Futbol Takımı’na 1-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından Arnavutluk Milli Takımı Teknik Direktörü Edoardo Reja, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



“Güçlü bir takıma karşı oynadık”

Maçın genelinde iyi bir oyun ortaya koyduklarını söyleyen deneyimli çalıştırıcı, “Türkiye gibi güçlü bir takıma karşı oynadık. Hem fizik hem teknik hem de tecrübe olarak güçlü bir ekibe karşı mücadele ettik. Buraya gelirken amacımız yürekli bir oyun ortaya koymaktı. Kısmen başardık. 2-3 pozisyondan yararlansaydık farkı olabilirdi. Türkiye maçın sonunda iyice ileriye çıktılar bizi baskı altına almak için. Arnavutluk olarak Türkiye gibi güçlü bir takıma deplasmanda oynamamıza rağmen güzel bir oyun ortaya koyabileceğimizi gösterdik” ifadelerini kullandı.



“Grupta şansımız kalmadı”

Gruptan çıkma şanslarının kalmadığını da dile getiren Reja, “Takımın başına olduğum maçlara bakarsanız fena iş çıkarmadık. Grupta fazla şansımız kalmadı. Puanı 12, 15, 18’e getirebilseydik belki şanstan bahsedebilirdik. Fransa, Türkiye 18’er puana yükseldiler. Biz bu takımların arkasında kaldık. Bugün kazanmak işleri değiştirebilirdi ama başarılı olamadık” şeklinde konuştu.



“Türkiye’ye Avrupa Şampiyonası’nda başarılar”

Türkiye’nin oldukça iyi oyunculardan kurulu bir takım olduğunu da belirten tecrübeli teknik adam, “Neredeyse bütün oyuncuları herkes tarafından tanınıyor. Türkiye’nin de Avrupa Şampiyonası’nda iyi işler yapacağını düşünüyorum ve başarılar diliyorum. Başarılı olsunlar ki bizim de burada gösterdiğimiz oyun anlam kazansın” dedi.



