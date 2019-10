Galatasaray derbide Beşiktaş’ı devirdi

Galatasaray, Türkiye Basketbol Süper Ligi’nin 3. haftasında sahasında karşılaştığı Beşiktaş’ı 74-65’lik skorla mağlup etti ve ligdeki ikinci galibiyetini aldı.Karşılaşma iki takımın da karşılıklı basketleri ile başlarken, ilk 4 dakikayı Galatasaray Whittington’ın, Harrison ve Jones’in sayılarıyla 13-8 üstün geçti. Daha sonra Birkan, İsmet ve McKissic ile üstü üste sayılarak bulan Beşiktaş, 8-2’lik seri yakaladı ve 16-15 öne geçti. Son bölümde Can ve Yiğit ile 6-0’lık seri yapan sarı-kırmızılılar periyodu 21-16 önde tamamladı.İkinci periyoda hızlı başlayan Galatasaray, Yiğit’in üst üste dış atışlardan kaydettiği basketlerle farkı 8’e çıkardı (26-18). Daha sonra McAdoo, Burak ve Birkan ile farkı eriten Beşiktaş skoru 30-27’e getirdi. Periyodun son dakikalarında iki takımda sayı bulmakta zorlanırken, sarı-kırmızılılar Göksenin ve Auguste’un basketleri devreye 37-32 üstün girdi.Beşiktaş, üçüncü periyoda hücumda iyi başladı ve Burak Can ve McKissic’in turnikeleri ile farkı 1’e düşürdü (37-36). McAdoo ve Burak Can ile sayılar bulmaya devam eden siyah-beyazlılar 41-39 öne geçti. Daha sonra sarı-kırmızılılar Harrison ve Yiğit’in basketleri ile 45-44 öne geçse de Theodore önderliğindeki Beşiktaş periyodu 52-48 önde tamamladı.Son periyotta taraftarlarının da desteğini arkasına alan Galatasaray, öne geçtikten sonra Beşiktaş’ın geri dönmesine izin vermedi ve parkeden 74-65’lik skorla galip ayrıldı. Bu maçla birlikte Galatasaray ligdeki 2. galibiyetini elde ederken, Beşiktaş ise 2. mağlubiyetini aldı.Karşılaşmanın en skoreri sarı-kırmızılılarda 14 sayı ile oynayan Auguste olurken, Beşiktaş’ta da Birkan ile Burak Can 12’şer sayı ile takımına katkıda bulundu.Salon: Sinan ErdemHakemler: Mehmet Keseratar xx, Kerem Baki xx, Ali Köseoğlu xxGalatasaray: Whittington xxx 12, Harrison xx 8, Yiğit Arslan xxx 10, Can xxx 13, Jones xx 3, Ege x, Caner x, Ben Moore x 2, Auguste xxx 14, Göksenin Köksal xxx 12Başantrenör: Ertuğrul ErdoğanBeşiktaş: Gotcher x, Ömer Utku x 2, İsmet xx 5, McKissic xx 9, Samet x 2, Birkan xxx 12, McAdoo xx 8, Burak Can xxx 12, Jordan Theodore xx 6, Durisic xx 9Başantrenör: Dusko Ivanovic1. Periyot: 21-16 (Galatasaray lehine)Devre: 37-32 (Galatasaray lehine)3. Periyot: 48-52 (Galatasaray lehine)(Oğuzhan Ort - Uygar Aydın/İHA)