İbrahim Çolak tarih yazdı

Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu İbrahim Çolak, halka aletinde altın madalya kazanarak cimnastik sporunda dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu oldu.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 13 Ekim 2019 Pazar, 13:10
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İSTANBUL, (DHA) - Almanya'nın Stuttgart kentinde düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda İbrahim Çolak, halka aleti finalinde 14.933'lük derecesiyle şampiyon olarak, cimnastikte büyükler kategorisinde dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu oldu. Milli cimnastikçi bu sonuçla, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek olan 2020 Olimpiyatları'na katılma hakkı da elde etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İbrahim Çolak’ı telefonla aradı. Dünya Şampiyonası'nda sergilediği üstün performansla bir ilki başararak tarihe geçen İbrahim Çolak’ı tebrik eden Bakan Kasapoğlu, milli sporcunun dünya şampiyonu olmasından dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek, başarısının 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda da sürmesi dileğinde bulundu.
Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Almanya’nın Stuttgart kentinde düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonasında halka aletinde bir ilki başararak Dünya Şampiyonu olan ve tarihi başarısıyla 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na katılmaya hak kazanan İbrahim Çolak’ı kutluyorum. Elde ettiği şampiyonlukla bizleri gururlandıran İbrahim Çolak’a 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda başarılar diliyorum. Milli sporcumuzun Olimpiyat Oyunları'nda da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonasında Ay-Yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Devam eden şampiyonada mücadele edecek olan sporcularımıza başarılar diliyorum."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan milli sporcu Çolak'a tebrik

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya kazanarak 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için kota alan İbrahim Çolak'ı tebrik etti.

Oktay, Twitter hesabından milli sporcunun asker selamı verdiği fotoğrafını kullanarak yaptığı paylaşımda, "Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya kazanarak cimnastikte büyükler kategorisinde dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk milli sporcumuz İbrahim Çolak’ı gönülden kutluyorum." ifadesini kullandı.

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