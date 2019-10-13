İbrahim Çolak tarih yazdı

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Almanya’nın Stuttgart kentinde düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonasında halka aletinde bir ilki başararak Dünya Şampiyonu olan ve tarihi başarısıyla 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na katılmaya hak kazanan İbrahim Çolak’ı kutluyorum. Elde ettiği şampiyonlukla bizleri gururlandıran İbrahim Çolak’a 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda başarılar diliyorum. Milli sporcumuzun Olimpiyat Oyunları'nda da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonasında Ay-Yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Devam eden şampiyonada mücadele edecek olan sporcularımıza başarılar diliyorum."
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan milli sporcu Çolak'a tebrik
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya kazanarak 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için kota alan İbrahim Çolak'ı tebrik etti.
Oktay, Twitter hesabından milli sporcunun asker selamı verdiği fotoğrafını kullanarak yaptığı paylaşımda, "Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya kazanarak cimnastikte büyükler kategorisinde dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk milli sporcumuz İbrahim Çolak’ı gönülden kutluyorum." ifadesini kullandı.