Henry Onyekuru Galatasaray' da mı?

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen ve sezon başında Everton'dan ayrılarak bonservisiyle Monaco' ya satılan Henry Onyekuru ile ilgili ülkesi Nijerya basınından haberi geldi. Sarı Kırmızılı yönetimin 22 yaşındaki sol kanat oyuncusunun transferini bitirdiği öne sürüldü.

Punch gazetesinden okuyucularıyla paylaştığı özel habere göre Galatasaray yöneticileri, yetenekli futbolcunun devre arasında altı aylığına kiralanması için Monaco kulübüne 1 milyon euro ödemeyi kabul etti. Haberde oyuncuya ödenecek maaşınsa 750 bin euro olacağı kaydedildi.