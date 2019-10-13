Busenaz Sürmeneli dünya şampiyonu

Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, Çinli Liu Yang'ı yenerek dünya şampiyonu oldu.
Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Busenaz Sürmeneli, altın madalya kazandı.
Rusya'nın Ulan Ude kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Busenaz, 69 kilo finalinde Çinli rakibi Liu Yang ile karşı karşıya geldi. Üç rauntta da sergilediği üstün performansla rakibini mağlup eden milli sporcu, podyumun zirvesine çıktı. Şampiyon olduğu maçın ardından gözyaşlarına hakim olamayan Busenaz Sürmeneli, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiğe asker selamı gönderdi. 21 yaşındaki milli sporcu kariyerinde ilk büyükler dünya şampiyonluğuna ulaştı.
Trabzonspor'dan dünya şampiyonu Busenaz Sürmeneli'ye kutlama
Trabzonspor Kulübü, Rusya'da düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcusu Busenaz Sürmeneli'yi kutladı.
Sürmeneli'nin 69 kiloda mücadele ettiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Busenaz, final maçında Çinli rakibi Liu Yang'ı sayı ile yenerek şampiyonluğa ulaştı. Şampiyon olduğu maçın ardından gözyaşlarına hakim olamayan Busenaz Sürmeneli, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiğe asker selamı gönderdi. Sporcumuzu kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz."
Milli boksçular, Rusya'da 1 altın, 2 gümüş madalya kazandı
Rusya'nın Ulan Ude kentinde 3-13 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Büyük Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası, oynanan final müsabakalarıyla sona erdi. Final müsabakalarında 3 milli sporcu ringe çıktı. Milliler, şampiyonayı 1 altın ve 2 gümüş olmak üzere toplamda 3 madalya ile tamamladı.
51 kilo finalinde Buse Naz Çakıroğlu, Rus rakibi Liliya Aetbaeva'ya mağlup olarak gümüş madalya kazandı
81 kilo final maçında ise Elif Güneri, Rus Zenfira Magomedalieva'ya yenildi ve gümüş madalyanın sahibi oldu.