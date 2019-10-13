Anadolu'nun Kırkpınarı Tosya Yağlı Güreşleri

KASTAMONU (AA) - Toplam 34 başpehlivanın katıldığı güreşlerde bu yıl, 658'incisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olan Ali Gürbüz ile Kırkpınar'da başpehlivanlık kazanmış olan Orhan Okulu, Recep Kara, Fatih Atlı, Şaban Yılmaz ve Osman Aynur kol bağlayacak.

Yaklaşık 500 kilo yağın kullanıldığı güreşlerde, başpehlivana altın kemer, derece yapanlara ise çeşitli ödüller verilecek.

Güreşlerin başlaması nedeniyle düzenlenen programa, Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.