İlk sırada Ahmet Örken





Organizasyonda 1.Türk Milli Takımı'ndan Ahmet Örken olurken, Azerbaycanlı sporcu Samir Jabrayilov 2., Faslı Lahcen Sabbahi ise 3. oldu

KIRKLARELİ (AA) - Edirne Selimiye Camisi önünde start alan turda, Türkiye'nin yanı sıra Fas, Azerbaycan, Kazakistan ve Sırbistan'dan toplam 66 bisikletçi 130 kilometrelik etapta pedal çevirdi.

Sporcular, Karacaibrahim Mahallesi Turistyolu Caddesi'ndeki bitiş noktasını ilk sırada geçebilmek için mücadele verdi.

Organizasyonda ilk sırayı Türk Milli Takımı'ndan Ahmet Örken aldı. Azerbaycanlı sporcu Samir Jabrayilov 2. Faslı Lahcen Sabbahi ise 3. oldu.

İstasyon Caddesi'nde düzenlenen ödül töreninde, dereceye giren bisikletçiler madalyalarını aldı.

Öte yandan turda en genç yarışmacı olarak Faslı Lahcen Sabbahi'ye ve takım klasmanında ise Türk Milli Takımı'na madalya ve kupaları verildi.