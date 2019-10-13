Türkiye, Finlandiya'da düzenlenen organizasyonda 9 madalya

ANKARA (AA) - 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için puan niteliği taşıyan turnuva, bugün oynanan takım karşılaşmalarıyla sona erdi. Milli Takım, erkekler ve kadınlar takım maçlarında 2 altın ve 1 bronz madalya kazandı.

Erkeklerde Abdullah Öztürk-Hamza Çalışkan-Ali Öztürk'ten oluşan Türkiye klas 4-5 takımı ile kadınlarda Hatice Duman ve Nergiz Altıntaş'tan oluşan klas 1-3 milli takımı altın madalya aldı.

Erkekler klas 4-5'te Nesim Turan ve Süleyman Vural'dan oluşan milli takım da bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye, ferdi ve takım müsabakalarında elde ettiği 3 altın, 1 gümüş ve 5 bronzun ardından toplam 9 madalyayla organizasyonu tamamladı.