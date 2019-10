Şenol Güneş: "Yarış devam ediyor"

EURO 2020 eleme maçında Fransa ile karşılaşacak olan A Milli Takım’da Teknik Direktör Şenol Güneş, "İlk maç geride kaldı, yarış devam ediyor" dedi.A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve milli futbolcu İrfan Can Kahveci, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri Fransa maçı öncesi açıklamalarda bulundu.A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, önemli bir mücadele olacağına değinerek, "Belki beraberlik de bize yarayabilir konum itibariyle. Yarın büyük bir takımla, Dünya Şampiyonu ile oynayacağız. Maçın futbol anlamında doğrularını görmek istiyoruz. Ofansif de, defansif de iyi oynayan bir takım Fransa. Bu maç kendi gücümüzü görme anlamında da bir ölçü olacaktır. İlk maç geride kaldı, yarış devam ediyor. Fransa, İzlanda ve Türkiye’nin favori olduğu grupta biz Fransa ve İzlanda ile oynayacağız. İlk maçtaki sonuç bizim için iyi, onlar için beklenmedik oldu. Futbolda her türlü sonuç var, önemli olan işimizi iyi yapmaya devam etmek" dedi."BÜTÜN BATI ÜLKELERİ SURİYE’DE CİRİT ATIYOR"Fransız basınının Barış Pınarı Harekatı sorunu da yanıtlayan Güneş, "Bir ülkenin dışına çıkmak, başka ülkenin isteyeceği bir şey değil. Bunu yapanlar var ama Türkiye bunlardan değil. Türkiye, çevresindeki teröristlerin sürekli içeri sızdığı bir ülke, bir müdahale durumu var. Bizim çocuklarımız da asker. Hiçbir insan ölmesin, terörü bütün ülkelerin şiddetle kınaması gerekiyor ama herkes terörü istediği gibi kullanıyor. Bütün batı ülkeleri Suriye’de cirit atıyor. Oradan sızan teröristler geldi ve ülkemizdeki insanlara zarar vermeye başladı. Şiddeti Amerika, Rusya ya da Fransa durdurup da, terörü bizim ülkemize sokmayacaksa, bizim askerimiz de oraya gitmez, kimse bunu merak etmesin" açıklamasında bulundu.Eksiklerin olduğunu ama bunun bir mazeret olmadığını dile getiren Güneş, ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.İRFAN CAN: "KAZANMAK İÇİN ÇIKACAĞIZ"Milli futbolcu İrfan Can Kahveci ise kazanmak için sahaya çıkacaklarını belirterek, "İyi bir takım olduğumuzu gösterdik. Yarın da kazanmak için çıkacağız. Elimizden geleni yapıp sahadan galibiyetle ayrılmak için çalışacağız" dedi.(İHA)