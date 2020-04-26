Statta herkes maskeli, top toplayıcı sayısı 4

26 Nisan 2020 Pazar, 10:46

Buna göre stadyumlarda maksimum 300 kişi bulunabilecek, bunlardan 4'ü polis, 10'u gazeteci, 4'ü top toplayıcı, 8'i stat görevlisi ve 50'si de güvenlik olacak.



Bundesliga deneyiminin başarılı olması diğer ülke ligleri için de cesaret verici bir gelişme olacak.



Takımlar sosyal mesafeyi korumak için birden fazla otobüs kullanacak, oyuncular maske takacak. Her takım farklı zamanlarda stada gelecek, ev sahibi takımın oyuncuları kendi araçları ile yolculuk edecek.



Oyuncuların ateşleri stada geldiklerinde ölçülecek, her oda ayrıca dezenfekte edilecek. İlk 11'ler ve yedekler farklı yerlerde soyunacak ve ayrı şekilde ısınma yapacak. Oyuncular soyunma odalarında da 2 metre mesafe kuralına uyacak. Özel konuşmalar ve fısıldama yasak olacak.

İki takım aynı anda tünelde yer almayacak. Maskot, takım fotosu, el sıkışma olmayacak. Yedekler kulübede 3 koltuk boşluk bırakarak oturacak.



Takımlar ya tamamen kapatılmış ya da onlara ait katlarda kalacakları otellerde konaklayacak. Asansörler sadece oyunculara ait olacak. Oyuncular asansör düğmelerine dirsekleriyle basmak zorunda olacak. Oda servisi ve bar kullanımı da yasak. Oda dışında maske takmak zorunlu ve oyuncular oteldeyken oda temizliği yapılmayacak.



Oyuncular bu dönemde evlerinde de kalabilecek. Oyunculardan aynı evdeki aile üyelerinin durumlarıyla ilgili de rapor istenecek. Evdeki kişilerle diş fırçası, havlu, tabak, bardak ve çarşaf paylaşmama şartı getirildi. Eş ve sevgililerde semptom görülmesi halinde oyunculardan öpüşmemeleri ve seks yapmamaları istendi.



Kaynak: Skor