Su bidonu ve lavabo giderinden maske yaptı

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde bir yurttaş su bidonu ve lavabo giderinden yaptığı maske yaptı. Görevli zabıta memuru, bu kişiyle fotoğraf çektirdi.

(DHA)
08 Mayıs 2020 Cuma, 15:30

Pamukova’da yaşayan bir vatandaş, 5 litrelik su bidonu ve lavabo gider borusuyla kendisine maske yaptı. Pamukova Belediyesi’nde görevli zabıta memuru, bu kişiyle fotoğraf çektirdi. Pazarda alışveriş yapan bu kişi, daha sonra evine gitti.


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