Su bidonu ve lavabo giderinden maske yaptı
Sakarya’nın Pamukova ilçesinde bir yurttaş su bidonu ve lavabo giderinden yaptığı maske yaptı. Görevli zabıta memuru, bu kişiyle fotoğraf çektirdi.
Pamukova’da yaşayan bir vatandaş, 5 litrelik su bidonu ve lavabo gider borusuyla kendisine maske yaptı. Pamukova Belediyesi’nde görevli zabıta memuru, bu kişiyle fotoğraf çektirdi. Pazarda alışveriş yapan bu kişi, daha sonra evine gitti.
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