Su bidonu ve lavabo giderinden maske yaptı

08 Mayıs 2020 Cuma, 15:30

Pamukova’da yaşayan bir vatandaş, 5 litrelik su bidonu ve lavabo gider borusuyla kendisine maske yaptı. Pamukova Belediyesi’nde görevli zabıta memuru, bu kişiyle fotoğraf çektirdi. Pazarda alışveriş yapan bu kişi, daha sonra evine gitti.