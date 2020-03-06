Suçtan koruma orkestrası

06 Mart 2020 Cuma, 09:00

İzmir’de 5 yıl önce kurulan Barış Çocuk Orkestrası, Konak ilçesi Eşrefpaşa, Kadifekale ve İkiçeşmelik gibi dar gelirli ailelerin yaşadığı bölgelerdeki çocuklara müzik eğitimi veriyor. Bu bölgelerde yaşayan 7-17 yaş arasındaki tümçocuklar, projede görev alan konservatuvar mezunu 6 öğretmenden keman, viyolonsel, trompet gibimüzik aletleri ile eğitimalıyor. Kentin bu sokaklarında yükselenBatımüziği ezgileri, duyanları hayran bırakıyor. Çocuklar, Pyotr İlyiç Çaykovski, Mozart gibi dünyaca ünlü isimlerin bestelerine yeniden hayat veriyor.

MÜZİKLE KORUYORLAR

Barış Çocuk Orkestrası projesinin sahibi Selmin Günöz, burada amaçlarının yetenekli çocukları bulmak olmadığını,müzik aracılığı ile çocukları kötü alışkanlıklardan korumaya çalışarak onların topluma faydalı bireyler olmalarınısağlamaya çalıştıklarınısöyledi. Şu ana kadar 130 çocuğa ulaştıklarını açıklayan Günöz,BarışÇocuk Orkestrası Koruma ve Geliştirme Derneği’ni kurarak eğitimalan çocuklarınmüzik enstrümanlarını, buraya yapılan bağışlarla sağladıklarınısöyledi. Aynı zamanda derneğin kurucu başkanı da olan Günöz, “Birçok konser yaptık. Konserlerdeki amaç projenin yürümesiydi.Tek başıma bu projeyi başlattığımzaman ilk düşündüğümşey bütçe oluşturmaktı.Çok ünlü sanatçılarımızdan rica ettim. Gülsin Onay ilk konserimizi gönüllü olarak yaptı. Sanata, çocuk eğitimine önem veren dostlar çok destek verdiler.

130 ÇOCUK EĞİTİM ALIYOR

Enstrümanlarımızı bu şekilde aldık. 130 enstrümanısatın almak hiç kolay değil.Ciddi bir bütçe gerektiriyor.Biz kimseye ‘Senden olmaz’ demiyoruz. Her gelen çocuk eğitimalıyor.Çok iyi olan oluyor, daha orta dereceli olanlar var. Daha ağırdan ilerleyen oluyor. Ama hiçbirine ‘Sen yapamıyorsun, hadi artık güle güle’ demiyoruz. Geriye dönüp baktığımda, buraya nasıl geldik dediğimzamanlar oluyor. Geldikleri seviyeyi gördüğümzaman çok da mutlu oluyorum.Bundan sonraki hedefim, gençlik orkestrası oluşturmak. Çocuklar 18 yaşına geldiği zaman onları göndermek istemiyoruz. Keşke bütün çocuklara ulaşsak” diye konuştu.