Süleyman Soylu'nun istifasının ardından FETÖ'cüler ve Pelikancılar ne dedi?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasının ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanlığı Soylu'nun istifasının kabul edilmediğini duyurdu. Süleyman Soylu'nun istifasının ardından Pelikan yapılanması ve FETÖ'cüler mesajlar paylaştı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla görevinden istifa ettiğini duyurdu. Soylu'nun istafısının ardından Pelikan yapılanması ve FETÖ'cülerin neler söyleyediği merak konusu oldu.
İŞTE O PAYLAŞIMLAR:
FETÖ’CÜLER NE DEDİ
FETÖ firarisi Emrullah Uslu, Süleyman Soylu’nun istifasını, 12 Aralık 2019’da yaptığı paylaşımla duyurdu. “Yakında Süleyman Soylu gidecek aktın FAV’a bekleyin...” ifadelerini paylaşan Uslu, “Şimdi FAV’ı hatırlatma zamanı. Kutlama mesajlarınızı Süleyman Soylu’ya gönderebilirsiniz” açıklamasında bulundu.
Bir başka FETÖ firarisi Adem Yavuz Arslan ise Soylu’nun istifası üzerine, “Olmaz, olmamalı. Siyasette dip yapmanın rekorunu kıran bir isim, Türkiye de pek göremediğimiz 'sorumluluk alıp istifa eden siyasetçi' olarak gitmemeliydi. 'Reis' olaya el atıp, istifayı kabul etmesin. Ardından da kovsun” ifadelerini kullandı. Arslan, Soylu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafında MHP'nin başına getirileceği iddialarının olduğunu belirtti.
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