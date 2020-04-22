Sultangazi'de raydan çıkan tramvay otobüse çarptı: 2 kişi yaralandı

Sultangazi Cebeci Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerindeki raydan çıkan tramvay İETT otobüsüyle çarpıştı. Olay yeri çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edildi.

(DHA)
22 Nisan 2020 Çarşamba, 11:17

Sultangazi Cebeci Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerindeki Topkapı yönüne giden tramvayın, İETT otobüsüyle çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay saat 11.00 sıraların Sultançiftliği mahallesi durağında meydana geldi.

 İETT otobüsü tramvay yolundan karşıya geçtiği sırada tramvay ile çarpıştı. Kazada otobüs şoförü ve vatman hafif şekilde yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Vatmanın fren arızası nedeniyle duramadığını söylediği öğrenildi.


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