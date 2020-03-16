Sunucu Beste Uyanık: Santralin maliyet haberini CNN yaptırdı
Eski CNN Türk spikeri Beste Uyanık, sosyal medyada tepki çeken termik santral filtreleri maliyetine ilişkin haberi kanalın yaptırdığını söyledi.
Eski CNN Türk spikeri Beste Uyanık, Türkiye’nin termik santrallere filtre takılmasının tartışıldığı dönemde sunduğu "maliyet" haberiyle ilgili konuştu.
Uyanık, sosyal medyada Adli Tıp Uzmanı Hakan Kar ile koronavirüse karşı önlemler konusunda tartışma yaşadı. Konu tartışılırken Uyanık, termik santral haberini CNN Türk’ün yaptırdığını ve tepkiler nedeniyle istifa ettiğini söyledi.
Eski CNN Türk spikeri de bu eleştiriye “termik santrale filtre takmanın maliyeti” haberiyle ilgili bir açıklama yaparak şunları söyledi:
"#cnntürk bana o haberi yaptırdı. Tepkilerden korkup, her şeyi üstüme attılar. İstifa ettim. Uydurmayalım. Virüs hakkında yazdıklarımı beğenmediyseniz uygulamayın.”
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