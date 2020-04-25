Suriyeli doktorlar koronavirüsle mücadeleye destek veriyor

25 Nisan 2020 Cumartesi, 17:01

Ülkelerinden, iç savaş nedeniyle ayrılan ve yıllardır Gaziantep’te yaşayan 100 Suriyeli doktor ile 650 gönüllü, koronavirüsle mücadeleye katkı sağlamak için sahaya indi.

Türkiye'de ilk vakanın görülmesiyle, Gaziantep'te yaşayan Suriyeli doktorlar bu sürece kayıtsız kalmama kararı aldı. 7 yıldır Türkiye'de yaşayan Dr. Mustafa Lölük, başkanlığında bir ekip kuran Suriyeli doktorlar, Gaziantep Valisi Davut Gül’den randevu alarak bu düşüncelerini hayata geçirmek istediklerini ilettiler.

Tıp doktoru, diş hekimi, eczacı ve sağlık çalışanlarından oluşan Suriyelilere, halen tıp öğrencisi olanlar, ev kadınları, avukat, mühendis, esnaf ve koronavirüs dolayısı ile kapanan fabrikalarda çalışırken, ücretsiz izine gönderilen Suriyeli işçilerden oluşan 650 kişilik destek ekibi de katıldı.

GÜNDE 10 BİN KİŞİNİN ATEŞİ ÖLÇÜLÜYOR

Suriyeli sağlıkçılar ve gönüllüler çalışmaya ilk etapta şehrin 4 giriş-çıkış noktası ve şehirde insan yoğunluğunun en fazla olduğu 8 merkezde yurttaşların ateşlerini ölçüp, şüpheli vakaları 112’ye bildirerek başladılar. Bu kapsamda günde yaklaşık 10 bin kişinin ateşi ölçülüyor.

Suriyeli sağlıkçıların çalışmalarını planlayan Dr. Mustafa Lölük, tüm sağlık çalışanı arkadaşları ve Gaziantep’te yaşayan Suriyelilerin, kendilerine kucak açan Türk halkına vefa borçları olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:



"Bizim, ‘Gaziantep'teki Suriyeli Doktorlar’ ismi ile bir Whatsapp iletişim gurubumuz var. Oradan, pandemi ile mücadelede Türk meslektaşlarımızın yanında olmamız gerektiği konusunda bir çağrıyı yaptık. Bir kaç saat içinde; tıp doktorları, diş hekimleri, eczacılar ve sağlık çalışanlarından oluşan 100'ün üzerinde Suriyeli hemen olumlu yanıt verdi. Bunun üzerine Gaziantep Valisi Davut ile ile görüştük. Sahada koronavirüsle mücadelesine katkı sağlama isteğimizi son derece olumlu karşıladı ve Vali Yardımcısı Cengiz Ayhan'ı bu işi koordine etmesi için görevlendirdi. Emniyet Müdürlüğü'ne bize yardımcı olmaları için talimat verdi.”

NÖBET SİSTEMİ İLE ÇALIŞIYORLAR

Suriyeli sağlıkçıların hâlihazırda Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen Göçmen Sağlığı Merkezleri'nde, "Sıhhat Projesi" şeklinde bir çalışması olduğu için hemen mobilize olduklarını belirten Dr. Lölük, "Sadece doktorlar değil yılladır Gaziantep'te yaşayan; Suriyeli üniversite öğrencileri, ev kadınları, avukat, mühendis, esnaf gibi meslekleri olan ve koronadan dolayı kapanan fabrikalarda çalışıp da işe gidemeyen gençlerden bir gönüllü ordusu kuruldu. Suriyeli doktorlara destek veren sivil halkımızdan gönüllü sayımız nerede ise 700 kişiye yaklaştı" dedi.

“İşe, önce çalışma mekânlarınız seçilmesi ve nöbet listesinin oluşturulması ile başladık. Gaziantep'in 4 giriş çıkış noktası ile şehir içinde halkın yoğun olduğu 8 merkez belirledik. Koronavirüsün en açık belirtisi olan ' yüksek ateşli insanları’ tespit etmek için ölçümlere başladık."

“Her ekibin başına sorumlu bir doktor verirken, gönüllüler ve sağlık çalışanlara koronavirüs belirtilerinin yer aldığı bilgilendirme formları dağıttık. Şehrin 4 giriş-çıkış noktası ile şehir merkezinde günlük 10 bin civarında insanın ateşini ölçtük. Şu ana kadar sadece 1 vakaya rastladık onun da polisin çağırdığı sağlık ekibi ile hastaneye nakledilmesini sağladık.”

'TEPKİ GÖSTERENLERE ALDIRMIYORUZ'

“Doktorlarımız önemli kısmı Suriye'deki savaştan dolayı kriz anlarında sağlık hizmeti konusunda deneyimliler. Göçmen Sağlığı Merkezimize 72 doktor görev yaparken bir o kadar doktor haftada 48 saatlik çalışma mesaisi üzerinden Fırat Kalkanı Bölgesi'nde yer alan Cerablus, El Bab, Azez, Mare, Afrin, Çobanbeyli'deki Türk hastanelerinde olarak görev yapıyor. Bu doktorlarımızın hepsi Gaziantep'te yaşıyorlar. Bir kısım doktor arkadaşımız ise çeşitli fonlardan hibe alan derneklerde Suriyeli hastaları muayene ediyor. Benim Gaziantep'e gelelim 7 sene oldu. Suriye'de aile hekimi ve sağlık merkezi müdürüydüm. Şimdi işime burada devam ediyorum ve birçok Türk arkadaşım var. Herkes beni arayarak coronavirüs mücadelesine verdiğimiz destek için tebrik ediyor."

“Sokakta ‘Bunların ne işi var, ne yapamaya çalışıyorlar?’ deseler de Türk halkı da çalışmamızı takdirle karşılıyor. Tepki sadece Türklere özgü değil, bizim Suriyelilerden bazı kendini bilmezler dahi ‘Türk devletinin başı sıkıştı, sizleri hatırladı, şimdi sokakta ateş ölçtürüyorlar’ diyenler oldu. Bu bir insanlık ve dünya sorunu. Ben ve arkadaşlarım, bu olumsuz tepkileri verenlere ve sosyal medyada bizi kötü eleştirenlere sadece gülüyor ve klavye çocukluğu diye gülüp geçiyoruz. Biz, içinde olduğumuz toplumun sağlığı için sonuna kadar görev yapmaya da hazırız.”