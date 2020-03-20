Sürü bağışıklığı nedir, koronavirüs salgınını engelleyebilir mi?

20 Mart 2020 Cuma, 11:08

AP'den Kate Kelland'ın haberine göre, bulaşıcı hastalık uzmanlarından 'sürü bağışıklığı' konusunda derlenen bazı bilgiler şu şekile:

SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞI NEDİR?

Sürü bağışıklığı, toplumda yeterli sayıda insanın, herhangi bir enfeksiyona karşı topluca bağışıklı olduğu durumu ifade eder. Bu durum hastalığın yayılmasını etkili bir şekilde engelleyebilir.

Sürü bağışıklığı için, bağışıklığın aşıdan mı yoksa hastalığa yakalanmış insanlardan mı kaynaklandığı önemli değildir. Önemli olan, bağışıklı olmalarıdır.

Bir görüşe göre, COVID-19 olarak adlandırılan yeni koronavirüs enfeksiyonu ile giderek daha fazla insan enfekte olduğunda, iyileşen ve daha sonra gelecekteki enfeksiyonlara karşı bağışıklı olan insan sayısı artacaktır.

Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu'nda Gelişen Enfeksiyon Hastalıkları profesörü Martin Hibberd'e göre, “Nüfusun yaklaşık %70'i enfekte olup iyileştiğinde, çoğu insanın enfeksiyona dirençli olması nedeniyle salgınlar daha yavaş ilerler" ve buna da sürü bağışıklığı denir.

KORONAVİRÜS SALGININI ETKİLER Mİ?

Yeni koronavirüs salgını ile ortaya çıkan kanıtlar, enfekte olmuş bir kişinin ortalama iki veya üç kişiye virüs bulaştırdığını göstermekte. Bu, başka hiçbir önlem alınmazsa, nüfusun %50 ila %70'inin bağışıklık kazanacağı, bu durumda da sürü bağışıklığının devreye gireceği anlamına gelir.