Sürücü kursları sınavları mart sonuna kadar ertelendi
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan, sürücü kursları sınavlarının mart sonuna kadar ertelendiği bildirildi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, mart sonuna kadarki tüm sürücü kursu sınavlarının ertelendiğini bildirdi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada, mart sonuna kadarki Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavlarının (MTSKS) ertelendiğini belirtti.
Selçuk bu kapsamda, elektronik ortamda yapılanlar dahil ehliyet sınavları ve direksiyon sınavlarının yer aldığını ifade etti.
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