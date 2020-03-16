Sürücü kursları sınavları mart sonuna kadar ertelendi

16 Mart 2020 Pazartesi, 13:00

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, mart sonuna kadarki tüm sürücü kursu sınavlarının ertelendiğini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada, mart sonuna kadarki Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavlarının (MTSKS) ertelendiğini belirtti.

Selçuk bu kapsamda, elektronik ortamda yapılanlar dahil ehliyet sınavları ve direksiyon sınavlarının yer aldığını ifade etti.